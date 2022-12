Tu sais que tu aimes l'Argentine quand...

Cette fois, c'est la bonne. Tu ne vis peut-être pas en Patagonie, mais tu seras à fond derrière l'Albiceleste dimanche soir en finale de la Coupe du monde. Toi, tu sais que tu aimes l'Argentine quand...

... tu veux une troisième étoile.... tu allumes des cierges à l'Iglesia Maradoniana.... tu soutenais déjà l'quand elle jouait avec Emiliano Papa et Daniel Montenegro....... tu t'appelles German Cano .... tu criesen lançant des regards noirs.

Cuando miran a tu chica pic.twitter.com/ROcBWds3Mv

— Sergio Kun Agüero (@aguerosergiokun) December 9, 2022... tu trouves des excuses à Leandro Paredes.... tu bouffes desmême au mois de décembre.... tu as un soleil tatoué sur l'épaule.... tu as souvent fait croire à tes potes que ton deuxième prénom était Diego.... tu ne jures que par le chimichurri.... tu enrages dès que tu entends "Pessi". Alors que tu adores dire "Penaldo".... tu veux que le GOAT termine le... tu t'appelles Florent Pagny.... tu portes fièrement un T-shirt à l'effigie du "Che" Guevara.... tu as insulté Gonzalo Higuaín en 2014.... tu noues ta cravate bleu et blanc autour de la tête.

"Il est lo plous grand ! Lo plous grand youor de futbol de l'histoire, lo plous grand youor, ye sais pas, do violoncelle, do guitare et do contrebasse aussi ! Car ce qu'il fait avec ses pieds, ce n'est pas du futbol, c'est de la musica !C'est MEEEEEEEEESSI ! MEEEEESSSI !" pic.twitter.com/COea7oRSE3

— SO FOOT (@sofoot) December 13, 2022... tu es prêt à entrer sur le terrain avec un poing américain. On te voit, Leandro....