Tu sais que t'as suivi la décennie de foot en Italie quand...

Tu as assisté aux derniers triomphes milanais avant le règne turinois, tu as pleuré quand Totti a raccroché les crampons, tu as vibré devant les exploits du Napoli, tu as admiré Toto Di Natale, tu as cru aux retours de Mario Balotelli. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Italie quand...

Vidéo

Vidéo

... tu es persuadé que la décennie toute entière a basculé à cet instant précis :... tu as vu Adem Ljaji? se prendre une mandale par Delio Rossi, son propre coach. Étrangement, ça t'a fait plaisir.... tu as adoré le trio Lavezzi-Hamšík-Cavani même sans être napolitain.... tu as connu Marco Verratti avant qu'il ne signe au PSG.... tu as adoré les saltos arrière de Hernanes.... et les retournés acrobatiques d'Osvaldo.... tu as vu Boateng faire unpour célébrer le dernier titre de champion de l'AC Milan.... tu as vu Totti pleurer deux fois. Une fois quand il a perdu la finale de Coupe d'Italie contre la Lazio, et une fois quand il a raccroché les crampons.... la deuxième fois, tu as pleuré aussi. Comme les 65 000 personnes présentes au stadio Lire la suite de l'article sur SoFoot.com