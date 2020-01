Tu sais que t'as suivi la décennie de foot en Espagne quand...

L'Atlético de Madrid qui vient perturber l'ordre établi, les frasques de Javier Tebas et Luis Rubiales, un village au cœur du Pays basque qui s'invite dans l'élite nationale et les chutes libres de Málaga, du Deportivo La Corogne et de l'équipe nationale. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Espagne quand...

... tu es arrivé comme un prince dans la nouvelle décennie : le Barça était champion d'Europe en titre et l'Espagne aussi.... tu te disait que malgré la présence de Zlatan, Bojan Krki? avait le potentiel pour devenir l'un des atouts majeurs du Barça de Pep Guardiola dans les années à venir.... tu te demandais encore si Karim Benzema n'avait pas visé un peu trop haut au moment de s'engager au Real Madrid.... en revanche, tu avais déjà capté que Royston Drenthe était un beau pétard mouillé pour le Real.... tu as vu Lassana Diarra porter le numéro 10 au Real.... et Cristiano Ronaldo porter le numéro 9.... peu après, tu as vu Raul González Blanco quitter son Real pour Schalke 04. Est-ce que ce monde est sérieux ?... tu as vu Florentino Pérez prendre dix ans dans le museau sans changer de fonction. Le cumul des mandats, ça le connaît.... tu as vu Sergio Ramos prendre dix ans dans le museau sans changer de club. C'est qui le patron ?... pourtant, tu avais constaté que Ramos ne savait même pas tenir un trophée.... tu as vu le FC Séville remporter la coupe du Roi en 2010 contre l'Atlético de Madrid. C'est qui, le Barça et le Real ?... tu t'es mis à croire très fort au projet de Málaga et de son cheikh Al-Thani.... et puis en fait, non.... tu as vu une mise à mort.