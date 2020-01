Tu sais que t'as suivi la décennie de foot en Coupe d'Europe quand...

Tu penses que la Coupe d'Europe est réservée aux clubs espagnols. Tu as vu les clubs français être la risée de l'Europe. Tu as vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi enchaîner les buts. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Coupe d'Europe quand...

... tu connais tous les muscles présents sur le buste de Cristiano Ronaldo.... tu sais écrire Dnipro Dnipropetrovsk.... tu as vu deux clubs français s'affronter en quarts de finale de Ligue des champions.... tu sais que Samuel Eto'o est un meilleur latéral gauche que Jordi Alba.... tu as vu Álvaro Morata rappeler au Real Madrid la théorie des joueurs qui marquent face à leur ancien club.... tu sais que le tibia de Demba Ba est capable de marquer des buts.... tu sais que Sergio Ramos est un briseur de rêves.... tu voudrais que la C3 se surnomme la Ligue Europa Radamel Falcao.... ou alors l'Europa Sevilla League.... tu as sincèrement pensé que le PSG allait gagner la Ligue des champions après en avoir passé 4 au Barça.... tu cherches encore le ballon du tir au but de Sergio Ramos.... tu es admiratif devant les aptitudes linguistiques d'Anne-Laure Bonnet.... tu as vu le PSG passer les huitièmes de finale de Ligue des champions.... en revanche tu ne les as jamais vus passer les quarts.... tu sais que recevoir en finale n'est pas gage de victoire. N'est-ce pas le Bayern Munich ?