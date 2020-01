Tu sais que t'as suivi la décennie de foot en Amérique du Sud quand...

Un Brésil qui ne gagne aucune Coupe du monde, l'Argentine en pleine perdition malgré le River Plate de Marcelo Gallardo, un Chili très chaud dans tous les sens du terme, une Colombie en pleine mutation et l'Uruguay plus que jamais maître de son continent. Toi, tu aimes les révolutions et les scandales. Bref, tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Amérique du Sud quand...

Vidéo

... pour toi, Maxi Rodríguez est bien plus que "". C'est surtout un type qui fête aujourd'hui ses 39 ans et continue d'entretenir son mythe sous le maillot des Newell's Old Boys.... comme pas mal de monde au Brésil et en particulier à Porto Alegre, tu t'attendais franchement à voir Ronaldinho rentrer au Grêmio à l'été 2011, malgré son départ pour le PSG assez polémique à l'époque.... chez Leroy Merlin, tu fais toujours un tour au rayon grillages.... et puis comme tout le monde, tu as vu Ronnie filer opter pour Flamengo avant de passer à l'Atlético Mineiro pour remporter la Copa Libertadores et soulever tous les trophées majeurs possibles pour un footballeur, Ballon d'or inclus. Respect.... mais surtout, tu as compris que Ronnie avait toujours la joie de vivre.... tu as d'ailleurs vu Ronaldinho arborer le numéro 49 à l'Atlético Mineiro, tout ça pour rendre hommage à sa maman.... tu es formel : Emerson Sheik, aka Márcio Passos de Albuquerque, éphémère attaquant rennais resté muet sous le maillot breton, est capable de marquer des buts. Chose que tu l'as aussi bien vu faire sous le maillot de Fluminense, du Corinthians, de Botafogo, de Flamengo ou de Ponte Preta.... tu as cru qu'Edu Vargas était le nouveau Marcelo Salas. Puis il a signé au Napoli.... tu connais. Et quand tu veux te marrer un coup, tu regardes cette vidéo. Sauf si tu supportes River, bien entendu.