Tu sais que t'as joué au foot en appartement quand...

En ces temps de confinement, il n'est pas possible d'aller jouer au foot avec ses copains, sur une belle pelouse, sur un terrain de five ou même dans un gymnase. Mais finalement, ce n'est pas si grave. Car pendant toute ton enfance, tu as joué au foot dans ton salon, dans ta chambre ou dans ton couloir. Ce qui rendait parfois fous tes parents. Tu sais que t'as joué au foot en appartement quand...

... tu te dis qu'il n'y avait pas de meilleure reconversion pour tes chaussettes orphelines que de devenir un ballon de foot de fortune.... d'ailleurs, tu as joué avec : une balle en mousse, une petite balle en faux cuir avec de la mousse à l'intérieur qui était aux couleurs de ton club, une balle de tennis, des chaussettes, une balle rebondissante.... et aussi avec ce truc mou rempli de billes que tu avais dans ton paquet de Chocapic.... tu as aussi joué avec une balle de ping-pong. Une seule fois, vu que tu l'as écrasée.... t'as déjà mis un petit-pont à Patrick Chaise, mais tu t'es aussi fait tacler le doigt de pied par le rugueux John Pied-de-table.... tu connais l'odeur de la petite balle en mousse quand tu la sors du sachet. Presque aussi addictive que celle de l'ouverture d'une balle de boite de tennis.... une porte ouverte = un but vide.... tu as déjà fait un match dans un couloir. Le couloir étant le terrain, et les deux extrémités de ce couloir étant les buts.... ce qui te permet de dire aujourd'hui que tu as pu "".... tu as déjà mis l'une de tes peluches au goal.... le une-deux avec le mur est ton geste technique préféré.... tu maitrises la glissade en chaussettes sur parquet ciré en guise de célébration.... tu maitrises aussi l'écharde dans le pied sur parquet non ciré en guise de fin de partie.... tu as déjà mis un petit pont à ta mère et à ta meuf/ton mec.... tu te dis que marcher jusqu'au frigo pour prendre de l'eau c'est quand même moins drôle que de courir jusqu'à la fontaine.... tu n'as jamais gagné au Loto, en revanche tu penses