Tu promets que tu ne te plaindras plus...

Jusqu'ici tout va bien. Une petite semaine sans foot, ça se digère à coups de compil' YouTube, de parties de Football Manager et de bons souvenirs. Mais plus les jours passent, plus la patience s'effrite, plus le sevrage deviendra difficile. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra promettre. Promettre de chérir le football, contre vents et marées, pour le meilleur et souvent pour le pire.

... des deux années d'attente entre deux grandes compétitions. Tu pourras juste dire à tes enfants que TOI, tu as dû attendre trois ans une fois.... cinq ans, même, si tu es italien.... de ton abonnement RMC et des bugs qui vont avec un soir de Ligue des champions. Une C1 en streaming sera toujours mieux qu'une vie en slowmotion.... d'être la seule personne de la planète à prendre un but de John Boye et un doublé d'Adrien Hunou à Mon Petit Gazon.... de l'arbitre qui officiera lors du match de l'équipe que tu supportes le week-end prochain. De toute façon, tu gueulerais même si c'était ton père qui arbitrait.... de supporter Toulouse. Tu as encore moins de chances de gagner quand il n'y a pas de match que quand ton capitaine s'appelle Max-Alain Gradel.... d'avoir manqué ton combiné à 17 matchs à un but dans les arrêts de jeu près. De toute façon, il ne faut pas combiner plus de trois matchs.... des "", dont l'avis te donne des boutons. Car tu as bien compris que sans foot, ils donnaient leur avis sur la pandémie et que c'est encore pire.... de @JM_Aulas, dont les tweets te donnent des boutons. Car tu as bien compris que sans foot, il donnait son avis sur le foot quand même et que c'est encore pire.... de la pluie, "" de ton match de foot hebdomadaire "". "". Joue et tais-toi.... du médecin de ton club à cause de qui l'infirmerie ne désemplit pas. Tu l'as applaudi à ta fenêtre à 19h tous les soirs, faux-cul.... de ton pote qui supporte l'OM et te fait chier avec son "" qui est toutefois moins anxiogène qu'un "".... du journaliste de