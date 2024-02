« Tu mérites une gifle » : le dérapage de László Bölöni auprès d'un journaliste

Quand rien ne va…

Déjà pris à partie par des supporters à Montpellier la semaine passée, László Bölöni ne va pas vraiment se faire des amis auprès de la presse. Après la nouvelle défaite du FC Metz face à Lyon vendredi soir, l’entraîneur roumain s’est présenté en conférence de presse assez agacé et l’a notamment fait savoir directement à un journaliste de Canal+, à qui il a reproché une question faisant allusion à un éventuel départ prochain. « Écoute-moi ! Quand tu poses des questions si stupides, si provocatrices… « Quand est-ce que tu vas être viré ? » C’est ce que tu demandes pratiquement. Et tu rigoles » , a-t-il d’abord lancé, avant de voir le journaliste se défendre : « Non, je ne voulais pas vous vexer Monsieur. Ce n’est pas le but. » …

AL pour SOFOOT.com