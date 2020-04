Tu me manques, Ligue 1

8 mars-8 avril. Voilà un mois que les Français (et les autres) n'ont pas pu se poser devant un bon vieux match de Ligue 1. Au royaume des grincheux, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais en réalité, c'est l'occasion de se rendre compte que notre championnat, en temps normal, nous permet d'échapper au véritable ennui.

Le confinement est une épreuve du temps, et ce dernier n'a jamais paru aussi long. Les jours n'existent plus, la routine de la vie d'avant a disparu et personne ne sait encore quand il sera possible d'y revenir. En attendant, il paraît qu'il faut se trouver de nouveaux repères. En voilà un : le dernier match de Ligue 1, c'était il y a un mois tout pile. Une éternité. C'était un choc Lille-Lyon, et c'était bien. Le 8 mars était un dimanche comme un autre, c'est devenu un vieux souvenir qu'il faut chérir comme une praline d'Anthony Bobichon. L'excitation de la reprise au mois d'août était pourtant retombée depuis plusieurs mois : cette saison 2019-2020 était une mauvaise cuvée. C'était un voyage au bout de l'ennui, une preuve supplémentaire de la tristesse du football français. Il fallait bien une pause d'un mois pour ne plus être dans l'erreur, et laisser le manque nous conduire vers l'évidence : la Ligue 1, c'est beaucoup trop bien.Ce n'est pas un scoop, l'overdose de foot à la télévision a créé de nouveaux monstres. Les matchs se consomment par dizaines, parfois même avec un double écran, au point de ne plus vraiment savoir comment apprécier une simple rencontre de foot. Le plaisir naît, lui, dans le dégoût de notre trésor national : la première division française n'est pas au niveau, les championnats étrangers sont forcément des eldorados. Chaque week-end, c'est la même rengaine, il faut se plaindre un maximum de notre train-train quotidien : les rencontres du PSG sont chiantes, l'OM est un triste dauphin, Lyon mérite des gifles, le multiplex du samedi soir est déprimant, les pelouses sont dans un état déplorable, les commentaires de Stéphane Guy sont insupportables, le niveau technique des matchs est affligeant, les tribunes sont vides. La liste est trop longue pour que l'on puisse aller au bout, mais le résumé est limpide : la Ligue 1, c'est de la merde. Vraiment ?