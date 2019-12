«Tu m'embrasses ou tu ne sors pas» : agressées par des chauffeurs de VTC, elles témoignent

Ce vendredi, la diffusion d'une étude d'Uber, détaillant 235 signalements pour viols, 280 pour tentatives de viols et 2530 pour attouchements survenus dans les véhicules de la société américaine en 2018, a fait l'effet d'une bombe. Et fait décoller en France le hashtag #Ubercestover, lancé quelques jours plus tôt par Anna Toumazoff, une étudiante strasbourgeoise, pour pousser les victimes d'agressions sexuelles à témoigner. Au travers de trois témoignages, Le Parisien se fait l'écho du sentiment de répulsion et du besoin de justice qui habitent certaines utilisatrices de VTC dans l'Hexagone. Uber a annoncé des mesures pour lutter contre ces violences.« Il commence à me forcer à l'embrasser... J'ai extrêmement peur. Il tente de me toucher les seins »Esther, 17 ans, LilleLe 1er novembre dernier, au matin, elle vient de fêter Halloween à Lille avec des amis lorsqu'elle fait le choix de prendre un Uber pour rentrer chez elle, d'abord en groupe, puis seule. C'est là que la soirée vire au cauchemar. « Dès qu'il a déposé mes amis, le chauffeur commence à être bizarre », raconte-t-elle. « La première chose qu'il me dit, c'est que je peux payer en nature ! Là je panique tout de suite », raconte la jeune fille, qui se trouve sur le siège passager avant. « Je ne sais pas trop quoi dire, alors comme j'ai la photo de mon filleul sur l'écran de mon portable, je lui réponds que j'ai un enfant, je lui dis d'arrêter tout de suite mais il continue. »« Il est insistant et très lourd, son regard est très malsain, il me dit T'es mignonne toi alors que je suis maquillée pour Halloween... Puis il enchaîne des réflexions très déplacées et met sa main sur ma cuisse ! », décrit-elle. « Là, je le repousse vivement mais il ne lâche pas l'affaire [...] Il commence à me forcer à l'embrasser... Il me tient le visage... J'ai extrêmement peur... »Arrivés à un feu rouge, « il tente de me ...