« Tu es un gagnant » : Mourinho savait pour Kane

Joue la comme Serge Benamou. Rembobinons à l’époque où les masques faisaient partie de nos outfit et les couvre-feux de nos routines. À la fin de l’été 2020, Amazon Prime diffuse un documentaire en plusieurs épisodes sur la saison roller coaster qu’a vécue Tottenham en 2019-2020. C’est en novembre 2019 que José Mourinho succède à Mauricio Pochettino sur le banc des Spurs et, par la même occasion, apparaît dans le docu intitulé All or Nothing : Tottenham Hotspur .

Une ambition sans limites

Dans l’un de leurs premiers entretiens pour évoquer le projet, Harry Kane et Mourinho discutent , et ce dernier lâche : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tu es un gagnant . » Autant, sur le moment et pendant quelques années, difficile de donner raison au Mou. Autant, ce lundi soir, Mourinho peut se vanter de cette citation visant le Ballon d’or 2026.…

AC pour SOFOOT.com