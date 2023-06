information fournie par So Foot • 30/06/2023 à 08:47

« Tu as le droit de dire que tu vas en Arabie Saoudite pour le côté financier »

Ronaldo, Benzema, Kanté, Koulibaly, Mendy, Neves... La course à l'armement en Arabie saoudite n'en est qu'à son commencement. De quoi chambouler la planète foot. Avec une nouvelle ère qui commence. Présents en D1 saoudienne depuis un an, Fayçal Fajr (34 ans, milieu de Al-Wehda) et Marcel Tisserand (30 ans, défenseur d'Al-Ittifaq) débattent du changement de dimension du foot là-bas.

Si on vous demande de nous résumer ce qu’il se passe en Arabie saoudite en un seul mot ?

Marcel Tisserand : Exception.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com