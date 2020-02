Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tsitsipas s'impose en finale et signe le doublé à Marseille Reuters • 23/02/2020 à 16:06









Tsitsipas s'impose en finale et signe le doublé à Marseille par Hugo Chalmin (iDalgo) Dans cette finale placée sous le signe de la jeunesse, c'est Stefanos Tsitsipas qui a décroché dimanche après-midi le titre de l'Open 13 de Marseille au détriment de Félix Auger-Aliassime. Le Grec de 21 ans décroche le doublé en s'imposant pour la deuxième fois consécutive dans la cité phocéenne. Le numéro 6 mondial, qui restait sur une élimination en huitième de finale à Rotterdam, n'a pas tremblé dans ce duel avec le prodige canadien de 19 ans. Dominant dans tous les secteurs du jeu, le natif d'Athènes s'est adjugé la victoire en deux sets (6-3, 6-4) au bout d'une heure et demi de match. Tsitsipas signe son cinquième succès de sa carrière tandis que FAA est toujours à la recherche de son premier titre sur le circuit principal. Il a perdu les cinq finales qu'il a disputé.

