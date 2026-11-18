Le président américain (g) s'apprête à serrer la main du président russe Vladimir Poutine sous le regard du président chinois Xi Jinping, avant le banquet de bienvenue du sommet de l'APEC)à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Iori Sagisawa )

Réunis en Chine, les présidents Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé mercredi soir côte à côte de premières poignées de main, à la veille de leur sommet tripartite inédit mais aux perspectives incertaines.

Les dirigeants américain, chinois et russe se sont salués à la faveur d'un banquet organisé par M. Xi, à l'occasion d'une réunion régionale. Il s'agit par ailleurs de la première rencontre entre MM. Trump et Poutine depuis leur sommet en Alaska en août 2025.

Plus tôt dans la journée, Xi Jinping est allé accueillir personnellement le locataire de la Maison Blanche à sa descente d'avion, une faveur extrêmement rare pour un président chinois, qui lui rendait ainsi la pareille après un geste similaire de M. Trump en septembre aux États-Unis.

M. Trump a brièvement passé le bras autour des épaules de M. Xi, peu coutumier de manifestations expansives.

Des avions de guerre ont survolé l'aéroport tandis que de jeunes gens agitant des drapeaux américain et chinois scandaient "chaleureuse bienvenue à vous".

M. Xi a réaffirmé son vœu de "stabilité" dans une période de guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, et après la confrontation commerciale aux retombées globales consécutive au retour de M. Trump à la Maison Blanche en 2025.

"Je me réjouis à la perspective d'un échange de vues approfondi avec vous sur des questions majeures concernant les relations sino-américaines, la coopération en Asie-Pacifique et la situation internationale, dans le but de faire progresser une relation constructive et stratégiquement stable entre nos deux nations", a dit M. Xi à M. Trump selon l'agence d'État.

M. Trump arrivait des Philippines où il a pris part à un sommet des dirigeants de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean). Il assiste mercredi et jeudi au sommet des dirigeants des 21 membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Mais ce rendez-vous régional est occulté par celui sans précédent pris jeudi vers 14H30 (06H30 GMT) entre MM. Trump, Xi et Poutine, et scruté avec la plus grande attention par des acteurs inquiets d'éventuels arrangements à leurs dépens, comme l'Ukraine, l'Europe ou Taïwan.

M. Trump a été devancé à Shenzhen par M. Poutine, arrivé dans la nuit de mardi à mercredi.

MM. Xi et Poutine ont passé mercredi plus de deux heures ensemble, y compris à déjeuner.

Ils devaient échanger sur la coopération économique, mais aussi l'Ukraine et la péninsule coréenne, selon le Kremlin.

Photo fournie par l'agence de presse publique russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Sergei BOBYLYOV )

La tenue du sommet de jeudi a suscité des parallèles avec un "Yalta bis", en référence à la conférence de 1945 avec les dirigeants américain, britannique et soviétique de l'époque, qui avait jeté les bases de la domination soviétique sur l'Europe de l'Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide.

Les experts préviennent cependant que le sommet pourrait aussi ne pas aboutir à grand-chose. Vladimir Poutine a dit s'attendre à une rencontre "d'une grande utilité", dans un discours mercredi matin à Shenzhen. Sa présence marque son retour dans une rencontre diplomatique en présence de dirigeants occidentaux depuis près de cinq ans.

Rencontre avec Kim ?

M. Poutine a assuré que les sanctions occidentales visant Moscou depuis plus de 10 ans avaient échoué à "détruire" l'économie de son pays, et a rejeté les politiques reposant sur "l'isolement" et "les ultimatums".

( POOL / Maxim Shemetov )

Un autre hôte de l'Apec, le Premier ministre canadien Mark Carney a assuré au contraire que les sanctions occidentales visant la Russie se renforceraient "tant que la guerre se poursuivra" en Ukraine.

L'agenda du sommet trilatéral de jeudi, tout comme son format, est totalement obscur. La Chine s'est à nouveau gardée d'en préciser la teneur mercredi, à part "la paix mondiale".

M. Trump a indiqué qu'il entendait parler de dénucléarisation et de la guerre en Iran, avant de déclarer lundi que l'Ukraine serait abordée. Le Kremlin a souligné que l'ordre du jour n'était pas finalisé mais que l'Ukraine serait sans doute abordée. Le président américain a ajouté une dose d'incertitude supplémentaire en évoquant la possibilité d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à la faveur de sa visite en Chine.

Le sommet coïncide avec de nouvelles violences dans le Golfe et la poursuite des hostilités en Ukraine.

"Vieil ami"

Donald Trump est à la recherche de gains diplomatiques susceptibles de faire oublier sa cuisante défaite électorale aux élections parlementaires de mi-mandat.

Xi Jinping cherche à conforter la place incontournable de son pays sur la scène internationale.

Pour Vladimir Poutine, il s'agit de soutenir le récit d'une Russie qui, bien qu'empêtrée dans la guerre en Ukraine et soumise à de nombreuses sanctions économiques, se maintient au rang des "grandes puissances".

La rencontre entre MM. Xi et Poutine était la quatrième en personne cette année, et la 50e (en face-à-face ou à distance) depuis 2013 et l'accession de M. Xi à la présidence, selon ce dernier.

Les relations bilatérales "ont apporté davantage de stabilité et de certitude à un monde marqué par des mutations interdépendantes et des turbulences, a dit M. Xi après avoir salué son "vieil ami".

Il a souhaité que les deux pays coopèrent à l'avènement d'un "monde multipolaire", un vœu également exprimé par son hôte.

Le président chinois Xi Jinping porte un toast lors d'un banquet de bienvenue dans le cadre de la réunion de l'APEC, à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Maxim Shemetov )

"Nous avons un objectif commun d'assurer la paix et la prospérité dans la région d'Asie-Pacifique", a déclaré Vladimir Poutine.

M. Poutine doit également s'entretenir avec M. Trump, ont indiqué les autorités russes.

"Les dirigeants se rencontreront, ils auront une véritable conversation, peu importe qu'ils soient assis dans des fauteuils, ou sur des chaises, ou sur des tabourets, ou ils parleront tout simplement debout en se regardant dans les yeux", a déclaré Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin, à une chaîne russe.