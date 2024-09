Trump vs. Harris: les règles du débat

Montage photos du 3 août 2024 de Kamala Harris et Donald Trump, candidats à la présidence américaine ( AFP / Brendan Smialowski )

Kamala Harris et Donald Trump confronteront mardi leurs deux visions radicalement différentes sur l'avenir des Etats-Unis lors d'un débat très attendu dans la course à la Maison Blanche.

Après des semaines de va-et-vient sur le lieu, le jour, et les modalités de leur joute télévisée, la chaîne ABC a annoncé les règles qui seront en vigueur et qui ont été acceptées par les deux camps.

- Où et quand? -

Le débat aura lieu au Centre national de la Constitution à Philadelphie, grande métropole de Pennsylvanie dans l'est des Etats-Unis. Cet Etat n'a pas été choisi au hasard: il est largement considéré comme le plus important des Etats pivots, ces Etats qui pourraient basculer démocrates comme républicains en novembre.

Les candidats entreront sur scène mardi à 21H00 heure locale (01H00 GMT mercredi) pour 90 minutes de débat retransmises en direct, avec deux pauses publicitaires.

A la barre pour animer les discussions: les présentateurs Linsey Davis et David Muir d'ABC, dans une salle sans public.

- Micros coupés -

La question de mettre ou non en silencieux le micro d'un candidat lorsqu'il n'a plus la parole -- comme ce fut le cas lors du débat fin juin entre Joe Biden et Donald Trump -- a été l'objet de discussions houleuses ces dernières semaines.

L'équipe de Kamala Harris souhaitait garder les micros ouverts, dans l'espoir de voir son rival républicain l'interrompre de manière intempestive et se lancer dans les digressions dont il est coutumier - et qu'il se montre ainsi sous un jour peu présidentiel.

Mais l'équipe de Donald Trump a catégoriquement refusé, accusant les démocrates de vouloir changer les règles sur lesquelles ils s'étaient déjà entendus.

Chaque camp a donc accusé l'autre de faire preuve de poltronnerie sur cette question.

Mais ABC a finalement tranché, et les micros des deux candidats ne seront ouverts que lorsque la parole leur sera donnée.

Seuls les animateurs du débat seront autorisés à poser des questions, et aucun sujet ou question ne sera partagé en amont avec les deux camps.

- Qui parle quand? -

Les candidats ne présenteront pas de propos liminaires, plongeant directement dans la partie questions-réponses. Chacun disposera de deux minutes pour répondre à une question, tandis que deux minutes seront réservées à l'opposant pour répliquer.

Une minute supplémentaire sera possible pour tout "propos complémentaire, clarification, ou réponse", selon les règles.

A la fin du débat, les candidats auront deux minutes pour exposer leurs conclusions. Après tirage au sort, Donald Trump a obtenu le droit de choisir de passer en dernier.

- Pas d'accessoire -

La vice-présidente et l'ex-président se tiendront derrière un pupitre pour l'ensemble du débat. Les accessoires pour appuyer les démonstrations comme les notes préparées à l'avance ne seront pas autorisés.

Ils disposeront chacun d'un stylo, de feuilles de papier, et d'une bouteille d'eau.

Les conseillers des candidats ne seront pas autorisés à entrer en contact avec eux lors des pauses publicitaires.