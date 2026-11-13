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Trump va rencontrer Xi et Poutine jeudi à Shenzhen-NY Post
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 22:45

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Le président américain Donald Trump va s'entretenir avec ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine en marge du sommet de l'APEC la semaine prochaine, a rapporté vendredi le New York Post.

La rencontre tripartite devrait se concentrer sur le contrôle des armes nucléaires, mais les discussions pourraient également se porter sur la Corée du Nord et la guerre en Iran, selon le tabloïd américain.

Donald Trump a confié publiquement son envie de rencontrer les dirigeants russe et chinois.

La Maison blanche et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

(Reportage d'Ismail Shakil et Gram Slattery; version française Zhifan Liu)

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