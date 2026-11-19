Trump temporise sur l'Iran, signale une décision en 2027 sur une offensive ou non

Le président américain Donald Trump a semblé jeudi reporter à l'an prochain une décision sur la reprise ou non d'une campagne militaire majeure contre l'Iran, après avoir par le passé suggéré qu'il effectuerait son choix à l'issue des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms") plus tôt ce mois-ci.

Interrogé lors d'une interview avec Reuters sur l'hypothèse d'une reprise des bombardements contre l'Iran, le chef de la Maison blanche a répondu qu'il en parlerait "après le début de l'année" prochaine.

"Nous avons le temps", a-t-il ajouté depuis l'avion présidentiel Air Force One le ramenant à Washington après son déplacement en Chine, où il a pris part à un sommet trilatéral inédit avec ses homologues chinois et russe.

Depuis le début du conflit, déclenché par la vaste campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël en février dernier, Donald Trump a alterné menaces sans réserve et commentaires optimistes. Il a laissé planer ces dernières semaines la possibilité d'une escalade militaire contre l'Iran tout en n'écartant pas un apaisement, disant entrevoir un accord, alors même que les négociations sont dans l'impasse.

Le président américain semble désormais vouloir temporiser, comme le montrent des interviews distinctes données jeudi. "Nous verrons ce qui se passera après le 1er janvier", a-t-il dit à la chaîne Fox News. "Je ne vais pas me précipiter pour prendre une quelconque décision sur l'Iran", a-t-il déclaré au site Axios et à la chaîne israélienne News 12.

En amont des "midterms" du 3 novembre, lors desquelles son Parti républicain a subi une débâcle et cèdera en janvier le contrôle des deux chambres du Congrès aux démocrates, Donald Trump a régulièrement laissé entendre que Téhéran serait plus susceptible de conclure un accord après le scrutin.

Mais, depuis les élections, l'administration Trump revendique que le blocus maritime et les sanctions économiques contre l'Iran fonctionnent.

Le président américain a admis que la guerre en Iran avait joué un rôle dans la défaite électorale des républicains, tout en assurant qu'il ne regrettait pas sa décision, présentée comme nécessaire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Téhéran nie de longue date vouloir développer une arme atomique.

(Steve Holland, avec la contribution de Parisa Hafezi et du bureau de Jérusalem; version française Jean Terzian)