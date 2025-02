Trump suspend les droits de douane avec le Mexique, va s'entretenir avec le Canada et la Chine

Le président américain Donald Trump à la base Andrews dans le Maryland, le 2 février 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Le président américain Donald Trump, qui a suspendu lundi l'application de droits de douane à l'encontre du Mexique, prévoit de s'entretenir dans les heures qui viennent avec les autres pays visés par des surtaxes à la frontière.

Donald Trump et la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum ont annoncé quasi simultanément que les Etats-Unis avaient suspendu pour un mois l'application de ces droits de douane, qui devaient renchérir de 25% le prix des produits mexicains à compter de mardi.

Et les deux chefs de l'Etat sont parvenus à un "deal" temporaire à l'issue d'une conversation qualifiée d'"amicale" par le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Le Mexique s'engage à envoyer 10.000 soldats supplémentaires à la frontière avec les Etats-Unis "pour stopper le flot de fentanyl [un opioïde meurtrier] et de migrants illégaux" aux Etats-Unis, a rapporté Donald Trump.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum à Mexico, le 3 février 2025 ( AFP / Yuri CORTEZ )

En échange, le président accorde une forme de délai de grâce au Mexique avant d'appliquer les droits de douane promis.

Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il échangerait à 15H00 locales (20H00 GMT) avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont le pays est aussi visé par 25% de droits de douane.

Avant cet entretien, le président a déclaré à la presse depuis la Maison Blanche que des discussions entre les Etats-Unis et la Chine interviendraient "probablement dans les prochaines 24 heures".

Samedi, le président américain avait annoncé qu'il imposerait à partir de mardi 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.

Donald Trump, qui a déclaré à de nombreuses reprises que "tariff" (droit de douane) était l'un des plus beaux mots du dictionnaire, ne cache pas y avoir recours comme levier de négociation pour obtenir des concessions.

Lundi matin, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett avait affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une guerre commerciale mais d'une "guerre contre la drogue", dans une interview à la chaîne de télévision CNBC lundi.

Il avait ajouté que le Mexique semblait avoir davantage pris la mesure de ce que Donald Trump attendait, contrairement au Canada, c'est-à-dire d'être "beaucoup beaucoup plus incisif dans la guerre contre la drogue".

- "Stupides" -

Le délai accordé au Mexique a quelque peu rassuré les marchés financiers, alors que l'ampleur des droits de douane promis, au risque de pénaliser toutes les économies impliquées dans la guerre commerciale, avait surpris.

Après une ouverture en forte baisse, les indices vedettes de la place américaine ont effacé une partie de leurs pertes après les déclarations des chefs d'Etat, mais restaient en berne. Vers 18H25 GMT, le Dow Jones ne reculait plus que de 0,21%, l'indice Nasdaq perdait 1,14% et l'indice élargi S&P 500, 0,72%.

Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays.

Lundi matin, la province canadienne de l'Ontario, cœur économique du pays, a annoncé bannir les entreprises américaines des contrats publics, ce qui va leur faire "perdre des dizaines de milliards de dollars en nouveaux revenus", selon son Premier ministre Doug Ford.

"Elles n'ont qu'à blâmer le président Trump", a-t-il lancé.

Doug Ford a également annulé un contrat provincial de 100 millions de dollars canadiens (66 millions d'euros) avec Starlink, la société contrôlée par le milliardaire Elon Musk, grand allié du président américain.

Pour l'heure encore épargnée, l'Union européenne (UE) se sait dans le viseur de Donald Tump.

"Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir", a déclaré le président français Emmanuel Macron, en ouverture d'une réunion lundi à Bruxelles.

"Nous devons faire tout notre possible pour éviter ces droits de douane et ces guerres commerciales totalement inutiles et stupides", a estimé le Premier ministre polonais Donald Tusk.