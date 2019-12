Trump signera l'accord commercial partiel avec Pékin le 15 janvier

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en novembre 2017 à Pékin ( AFP / Fred DUFOUR )

Si le texte suscite des interrogations sur les concessions réellement accordées par Pékin, cette annonce permet au milliardaire républicain d'achever l'année 2019 sur une note positive et de démontrer, à un an de la prochaine présidentielle, que le bras de fer engagé avec la Chine fait bouger les lignes.

"Je signerai notre très grand accord commercial de phase 1 avec la Chine le 15 janvier", a tweeté M. Trump, qui avait promis avec fougue en 2016 sur les estrades de campagne de s'attaquer aux pratiques commerciales "déloyales" de la deuxième puissance économique mondiale.

La cérémonie aura lieu en présence de hauts responsables chinois, a indiqué, sans autres précisions, le locataire de la Maison Blanche, actuellement en vacances dans son club de Mar-a-Lago en Floride.

Il a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait "à une date ultérieure" à Pékin où commenceront les discussions pour la "phase 2" de cet accord.

L'annonce d'une date ferme de signature était très attendue tant les discussions des derniers mois, souvent tendues, ont donné lieu à des informations contradictoires.

Les yeux tournés vers sa base électorale, en particulier les agriculteurs frappés de plein de fouet par les mesures de représailles chinoises, Donald Trump est parfois allé un peu vite dans ses annonces, superlatifs à l'appui (accord "fantastique", "gigantesque").

Le 11 octobre, il avait déjà annoncé un accord de principe avec Pékin portant essentiellement sur des achats supplémentaires agricoles, mais la signature, qui devait intervenir mi-novembre, ne s'était jamais concrétisée.

Depuis mars 2018, Pékin et Washington se sont infligé des droits de douane réciproques sur des centaines de milliards de dollars de biens, ce qui affecte durement l'économie chinoise et ralentit l'économie mondiale.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He (d), le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin (c) et le représentant au Commerce Robert Lighthizer (g), le 1er mai 2019 à Pékin ( POOL / Andy Wong )