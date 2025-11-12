Trump "savait à propos des filles", a dit Epstein cité par les démocrates

Jeffrey Epstein, condamné pour délinquance sexuelle, a écrit que Donald Trump était au courant que des jeunes filles mineures étaient victimes d'abus de sa part, selon des courriels rendus publics mercredi par des élus démocrates à la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Ces élus démocrates citent des échanges attribués à Jeffrey Epstein avec l'écrivain Michael Wolff et avec son ancienne compagne Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison après sa condamnation pour trafic sexuel de mineurs.

Donald Trump a constamment et vigoureusement démenti toute connaissance des crimes attribués à Jeffrey Epstein. Il a dit avoir été ami avec Jeffrey Epstein avant de s'en éloigner. La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

"Dans sa correspondance privée avec Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein a écrit en 2011 que Donald Trump 'a passé des heures chez moi' avec une victime de trafic sexuel", déclarent dans un communiqué les démocrates membres de la commission de supervision de la Chambre des représentants.

Ils citent un autre courriel datant de 2019 adressé à Michael Wolff, dans lequel, selon eux, Jeffrey Epstein "déclare explicitement que Donald Trump 'savait à propos des filles puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter'."

Jeffrey Epstein, qui avait fait fortune dans la finance, s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

(Doina Chiacu, avec Andrea Shalal, Steve Holland, Kat Jackson, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)