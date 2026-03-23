Trump renonce à frapper le réseau électrique iranien, Téhéran dément tout contact avec les USA

(Actualisé avec précisions, contexte, réaction de Téhéran)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu des échanges positifs avec l'Iran, ajoutant qu'il avait donné ordre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours.

Mais dans la foulée de ces déclarations, plusieurs sources iraniennes ont assuré qu'il n'y avait pas de communication directe entre Washington et Téhéran, ce qui peut expliquer la réaction en dents de scie des marchés financiers.

Dans un message écrit entièrement en lettres capitales et publié sur son réseau social Truth Social, le locataire de la Maison blanche assure que les Etats-Unis et Iran ont eu des discussions "TRÈS BONNES ET PRODUCTIVES" au cours des deux derniers jours au sujet d'une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DES HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT".

"J'ai donné instruction au ministère de la Guerre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours", ajoute Donald Trump.

Ces nouvelles déclarations du président américain ont provoqué une vive réaction sur les marchés financiers, faisant se retourner le dollar à la baisse et les actions à la hausse - ainsi Paris, le CAC 40, qui perdait plus de 2% avant ce message sur Truth Social, a bondi pour gagner jusqu'à 2,6%. Vers 13h10, il ne progressait plus de que 0,65%.

Sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent, qui progressait à plus de 110 dollars, a chuté à un moment sous le seuil de 100 dollars avant de revenir à 105,75 (-5,8%) vers la mi-journée.

Dans la foulée des déclarations de Donald Trump, qui assuré que les discussions avec l'Iran se poursuivraient au cours de la semaine, l'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a démenti le président américain, rapportant qu'il n'y avait aucune communication directe ou indirecte avec les Etats-Unis.

D'après une source iranienne citée par Fars, Donald Trump a juste renoncé à cibler les centrales électriques iraniennes en raison des menaces de Téhéran sur les centrales électriques dans tout le Moyen-Orient.

De son côté, le ministère iranien des Affaires Etrangères Abbas Araghchi, cité par l'agence Mehr, a déclaré que les déclarations de Donald Trump visaient à alléger la pression sur les marchés de l'énergie et à gagner du temps.

L'agence de presse Tasnim a pour sa part cité une source iranienne selon laquelle la situation dans le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à ce qu'elle était avant la guerre tant que "la guerre psychologique continue".

Ce détroit, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, est bloqué de fait par l'Iran depuis la guerre contre lui lancée par les Etats-Unis et Israël, provoquant une onde de choc dans l'économie mondiale.

Plusieurs milliers de personnes ont été tuées depuis le début du conflit, le 28 février, selon les derniers bilans disponibles.

Avant les déclarations de Trump, les marchés actions avaient ouvert en forte baisse en réaction aux déclarations de l'Iran dimanche, disant qu'il frapperait les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe abritant des intérêts américains si le président américain mettait à exécution sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en cas de maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz.

(Susan Heavey, Toby Chopra et Doina Chiacu, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)