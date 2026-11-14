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Trump rencontrera Poutine et Xi en Chine, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 06:35

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Le président américain Donald Trump rencontrera la semaine prochaine ses homologues russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, a annoncé vendredi la Maison blanche.

Donald Trump abordera notamment la question du désarmement nucléaire lors de cette réunion, a précisé l a Maison blanche .

L es trois chefs d'Etat se réuniront en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra en Chine.

"Nous ne nous attendons pas à parvenir à quelque accord que ce soit", a toutefois dit un haut responsable américain au sujet de la question nucléaire .

D onald Trump ne devrait pas rencontrer Vladimir Poutine seul à seul ou aborder la question de l'Ukraine, a indiqué un responsable américain .

"Nous avons récemment eu de nombreuses réunions avec les Russes, mais la Chine ne fait pas vraiment partie des discussions donc il semble inapproprié de discuter de l'Ukraine ici", a-t-il expliqué.

Elon Musk accompagnera Donald Trump lors de son déplacement, ajoutant toutefois que l'homme d'affaires ne participera pas à la réunion trilatérale entre les trois dirigeants, a fait savoir le responsable .

(Jasper Ward et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
Vladimir Poutine
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