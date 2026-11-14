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Trump rencontrera Poutine et Xi en Chine, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 00:56

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Le président américain Donald Trump rencontrera ses homologues russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, à la fin de son déplacement en Chine la semaine prochaine, a annoncé vendredi un porte-parole de la Maison blanche.

Donald Trump abordera notamment la question du désarmement nucléaire lors de cette réunion, a précisé le porte-parole.

"Nous ne nous attendons pas à parvenir à quelque accord que ce soit", a toutefois dit un responsable américain.

Un responsable américain a par ailleurs déclaré vendredi qu'Elon Musk accompagnerait le locataire de la Maison blanche lors de son déplacement, ajoutant toutefois que l'homme d'affaires ne participerait pas à la réunion trilatérale entre les trois dirigeants.

(Jasper Ward et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
Vladimir Poutine
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