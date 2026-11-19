Le président américain a rencontré jeudi son homologue russe Vladimir Poutine en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

"Nous entretenons une très bonne relation depuis de nombreuses années. Nous nous connaissons depuis longtemps et je suis sûr que beaucoup de très bonnes choses peuvent advenir, ou du moins débuter", a dit Donald Trump à Vladimir Poutine.

(Reuters)