Trump reçoit son homologue libanais Aoun, dit vouloir "aider" Beyrouth

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi, à l'occasion de la visite à la Maison blanche de son homologue libanais Joseph Aoun, vouloir "aider" le Liban, déplorant que le pays ait été "très mal traité" pendant longtemps.

S'exprimant devant les journalistes dans le Bureau ovale en entame de leur réunion, Donald Trump a souligné qu'il y avait un "problème Hezbollah".

Le Liban "a été très mal traité (...) et nous allons faire en sorte qu'il soit traité avec le respect qu'il mérite", a-t-il dit.

Joseph Aoun, premier chef d'Etat libanais à se rendre à la Maison blanche en près de deux décennies, entend présenter à Donald Trump un projet de désarmement du Hezbollah, mouvement chiite armé aligné sur l'Iran, et obtenir du président américain le retrait des troupes israéliennes du Liban.

Israël a envahi le Liban, dont il a détruit le Sud et qu'il occupe dans le cadre d'une vaste campagne militaire présentée comme destinée à neutraliser le Hezbollah.

Il s'agit de la première rencontre entre Donald Trump et Joseph Aoun, lequel est arrivé au cours du week-end à Washington et a rencontré dimanche le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, soulignant auprès de ce dernier la nécessité qu'Israël commence à se retirer du sud du Liban conformément à l'accord signé le 26 juin sous la médiation des Etats-Unis.

(Nandita Rose et Trevor Hunnicutt à Washington, avec Maya Gebeily et Tomp Perry à Beyrouth)