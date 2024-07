Trump promet à Zelensky de "mettre fin à la guerre" en Ukraine

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone vendredi, l'ex-président américain affirmant avoir promis au président ukrainien de "mettre fin à la guerre" entre l'Ukraine et la Russie en cas de retour à la Maison Blanche.

"En tant que votre prochain président des Etats-Unis, je vais apporter la paix dans le monde et mettre fin à la guerre qui a coûté tant de vies", a déclaré le candidat républicain à la présidentielle de novembre sur sa plateforme Truth Social, décrivant un "très bon appel".

Donald Trump affirme fréquemment qu'il serait capable de mettre un terme au conflit en Ukraine très rapidement à son retour au pouvoir, mais sans jamais fournir de détails sur comment il y parviendrait.

Volodymyr Zelensky a confirmé l'appel téléphonique, au cours duquel il a félicité le milliardaire pour son investiture officielle la veille en tant que candidat du Parti républicain à la présidentielle.

"J'ai souligné le soutien vital des deux partis et des deux chambres du Congrès américains pour protéger la liberté et l'indépendance de notre nation", a-t-il déclaré sur son compte X.

Les fréquents éloges appuyés de Donald Trump au président russe Vladimir Poutine, de même que ses critiques des autres pays membres de l'Otan, suscitent l'inquiétude parmi les alliés occidentaux de l'Ukraine.

En février, il avait menacé, en cas de retour à la Maison Blanche, de ne plus garantir la protection des pays de l'Alliance atlantique face à la Russie si ceux-ci ne payaient pas leur part, affirmant même qu'il "encouragerait" Moscou à s'en prendre à eux.

L'ex-président américain a également usé de son emprise sur les républicains pour bloquer pendant des mois au Congrès une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide militaire pour Kiev, finalement adoptée fin avril.

Les Etats-Unis de Joe Biden représentent de loin le premier donateur d'aide militaire à l'Ukraine, et une victoire de Donald Trump pourrait mettre en péril toute aide future et ainsi contraindre Kiev à négocier avec Moscou en position défavorable.

Dans son discours jeudi d'acceptation de l'investiture du Parti républicain à la présidentielle de novembre, Donald Trump s'est dépeint en dirigeant à la stature internationale, capable de mettre fin aux conflits dans le monde "avec un coup de téléphone".

"Je mettrai fin à toutes les crises internationales que l'administration actuelle a créées, y compris l'horrible guerre avec la Russie et l'Ukraine, qui n'aurait jamais eu lieu si j'étais président", a lancé le candidat républicain, citant également la guerre dans la bande de Gaza, provoquée par l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky leaves from 10 Downing Street in central London on July 19, 2024, after addessing an extraordinary Cabinet meeting. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the UK's new Cabinet on Friday, briefing senior ministers about the battlefield situation in the war with Russia. ( AFP / BENJAMIN CREMEL )