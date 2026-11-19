Trump, Poutine, Xi adoptent une "déclaration en faveur de la paix" après leur sommet inédit

Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump posent pour des photos à leur arrivée pour une réunion trilatérale à la Villa Kylin, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, dans la province méridionale du Guangdong, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont adopté jeudi une "déclaration en faveur de la paix" affichant des objectifs, communs mais vagues, de stabilité et de réduction du risque nucléaire, à l'issue d'un sommet tripartite sans précédent.

Les présidents américain, russe et chinois ont discuté pendant environ 1 heure 20 autour d'une imposante table sombre dans une résidence au cadre verdoyant, en marge d'une réunion des dirigeants de l'Asie-Pacifique à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Ils ont insisté devant les journalistes sur le caractère historique de ce rendez-vous observé avec méfiance par l'Ukraine, les Européens ou encore Taïwan.

Une fois conclu leur entretien organisé après presque cinq ans d'une vaste offensive russe en Ukraine et environ neuf mois de guerre au Moyen-Orient, Chine, États-Unis et Russie, des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, se sont engagés en faveur de la "stabilité stratégique", dans une brève déclaration d'à peine une page en quatre points diffusée par les trois pays.

Ces pays vont entamer "un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et la prévention de la prolifération nucléaire". Ils appellent à réformer l'ONU, attaquent la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis un mandat d'arrêt visant M. Poutine, et affirment leur volonté d'augmenter les approvisionnements en produits pétroliers, dont les prix se sont envolés ces derniers mois.

"Écrire l'Histoire"

États-Unis et Russie sont des acteurs majeurs du marché et la Chine dispose d'importantes réserves qui lui ont permis de contenir le choc provoqué par la crise.

"Nous sommes véritablement en train d'écrire l'Histoire", a déclaré M. Trump au début de cette rencontre qui a laissé craindre des arrangements entre grandes puissances aux dépens d'autres acteurs internationaux comme l'Ukraine et les Européens.

Donald Trump a plus tard annoncé, depuis son avion présidentiel, qu'il donnerait vendredi à la Maison Blanche une conférence de presse après ce "grand voyage, très important".

Les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) réunis pour une photo de groupe le 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine ( POOL / Greg Baker )

M. Xi a parlé de rendez-vous d'une "portée fondatrice" tandis que M. Poutine a évoqué une nouvelle "page d'Histoire de la diplomatie".

Pendant leurs deux jours de contacts, les trois chefs d'État ont multiplié les démonstrations de bonne entente, entre poignées de main, accolades et éloges.

Sans impressionner les dirigeants européens. Le chancelier allemand Friedrich Merz a minimisé l'importance de cette rencontre, qualifiée de "simple session photo", après un sommet à Berlin réunissant une trentaine d'alliés de l'Ukraine contre la Russie.

La déclaration adoptée "ne conduit pas à une réorganisation du monde", "ce n'est pas l'idée que je me fais d'un Yalta", a pour sa part déclaré Emmanuel Macron à Berlin.

"Aujourd'hui, s'il y a un élément critique pour la réorganisation de l'Europe, sa sécurité, c'est exactement la réunion qui s'est tenue à Berlin", à savoir le sommet des alliés de l'Ukraine, a estimé le président français.

Nouveau Yalta

De gauche à droite le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump arrivent pour une réunion trilatérale en marge d'un sommet Asie-Pacifique à Shenzen, en Chine ( POOL / Win McNamee )

Cette rencontre sans précédent a suscité des parallèles avec la conférence de Yalta en 1945 à laquelle ont participé les dirigeants américain, britannique et soviétique de l'époque et qui avait jeté les bases de la domination soviétique sur l'Europe de l'Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide.

Pour la Chine, elle constitue une occasion de se poser en acteur incontournable des grandes affaires mondiales. Donald Trump cherche, pour sa part, à faire oublier par des gains diplomatiques la défaite de son camp aux élections américaines de mi-mandat.

M. Poutine, quant à lui, peut montrer l'image d'une Russie accueillie en égale par les deux grandes puissances mondiales, malgré des sanctions économiques occidentales qu'il a jugées mercredi inefficaces et appartenant "au passé".

Pour la première fois depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, il s'est retrouvé mercredi et jeudi sur la photo de famille d'un important événement diplomatique en présence de dirigeants occidentaux au-delà des États-Unis (Canada, Australie, Japon).

M. Trump n'a pas été avare d'expressions d'amitié avec MM. Poutine et Xi. Il a qualifié d'"ami" le chef de l'Etat russe avec lequel il entretient "une excellente relation depuis de nombreuses années".

Concernant son hôte chinois, "le président Xi et moi avons noué une relation personnelle exceptionnelle", a-t-il assuré. M. Xi était lui-même allé l'accueillir à sa descente d'avion mercredi, ce qu'aucun leader chinois n'avait fait avant lui avec un dirigeant étranger depuis des décennies.

Contrôle de l'IA

Le sommet s'est déroulé à un moment où l'offensive russe en Ukraine approche du cap des cinq ans, sans perspective de règlement rapide.

Poignée de main entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en compagnie du président chinois Xi Jinping, à Shenzen en Chine lors d'un sommet Asie-Pacifique ( POOL / Iori Sagisawa )

A peine publiée la "déclaration en faveur de la paix", M. Poutine a prévenu lors d'une conférence de presse à Shenzhen que la Russie répliquerait aux frappes ukrainiennes contre le pont qui relie le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée en 2014 par Moscou. Il a promis des représailles "encore plus douloureuses que ce que le régime de Kiev a infligé au pont".

Mais il a aussi affirmé avoir invité des responsables européens à des discussions à Moscou avant leur participation éventuelle à des pourparlers directs sur un règlement de la guerre en Ukraine.

Entre Washington et Pékin, les tensions commerciales persistent en dépit d'une trêve conclue en octobre 2025 mais qui expire en janvier 2027. Chine et États-Unis restent engagés dans une intense compétition stratégique et technologique. Les progrès de l'intelligence artificielle (IA) suscitent autant d'attentes que d'inquiétudes internationales.

Au cours de la séance plénière des dirigeants de l'Apec en matinée, M. Trump a redit son opposition à "toute forme de réglementation mondialiste" de l'IA.

Xi Jinping a réaffirmé que l'IA devait rester "toujours sous contrôle humain" et a souhaité que Chine et États-Unis coopèrent à cette fin.