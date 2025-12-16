Trump porte plainte contre la BBC pour diffamation, réclame $5 mds

par Jack Queen

Le président américain Donald Trump a déposé lundi une plainte pour diffamation contre la BBC, reprochant au groupe audiovisuel public britannique d'avoir diffusé dans un documentaire un montage trompeur d'un discours prononcé par Trump avant l'assaut sanglant contre le Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

Donald Trump élargit ainsi à l'échelle internationale la lutte qu'il mène contre les couvertures médiatiques qu'il juge erronées ou déloyales, après avoir notamment entrepris des procédures en justice contre le New York Times et le Wall Street Journal depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

Le président américain avait fait part depuis plusieurs semaines de son intention d'attaquer en justice la BBC, reprochant à la chaîne d'avoir mis bout à bout de manière malhonnête des éléments du discours qu'il a prononcé le 6 janvier 2021, avant l'assaut du Capitole par des milliers de ses partisans dans le but d'empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden deux mois plus tôt.

Au cours de ce discours, alors jugé incendiaire, Donald Trump avait exhorté ses partisans à marcher vers le Capitole et à se "battre comme des diables" - des propos inclus dans le montage diffusé par la BBC -, tout en appelant à un autre moment à manifester de manière pacifique - une partie ne figurant pas dans le documentaire.

La BBC a présenté ses excuses à Donald Trump, admettant avoir commis une erreur de jugement et reconnaissant que le montage du discours donnait l'impression erronée que le président américain, à l'époque sur le point de quitter la Maison blanche à l'issue de son premier mandat, avait appelé directement à des actions violentes.

Toutefois, la BBC a estimé qu'il n'y avait aucune base légale pour entreprendre des poursuites en justice.

Selon la plainte déposée lundi auprès d'un tribunal fédéral de Miami en Floride, Donald Trump réclame 5 milliards de dollars de dommages au groupe audiovisuel public britannique.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des avocats de Donald Trump et de la Maison blanche.

La BBC, qui connaît l'une de ses pires crises en 103 ans d'existence, a promis que le documentaire incriminé, diffusé en Grande-Bretagne peu avant l'élection présidentielle américaine de 2024, ne serait plus accessible ni rediffusé. Le documentaire n'a pas été diffusé aux Etats-Unis.

L'affaire a terni l'image du groupe et provoqué le mois dernier la démission de deux de ses directeurs.

Dans la plainte, les avocats de Donald Trump reprochent à la BBC d'avoir causé à leur client un préjudice accablant sur les plans réputationnel et financier.

Alors qu'il avait promis durant la campagne électorale l'an dernier de mener des "représailles" contre ses rivaux politiques et ses détracteurs, Donald Trump a lancé cette année plusieurs procédures en justice contre des grands médias traditionnels.

Dans le viseur du président américain, les chaînes de télévision CBS et ABC ont scellé des accords à l'amiable. Le New York Times et le Wall Street Journal, ciblés par des plaintes de Donald Trump pour des articles à propos de ses liens avec le défunt Jeffrey Epstein, ont nié toute inconduite.

(Jack Queen à New York; version française Jean Terzian)