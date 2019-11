Trump obligé de verser 2 millions de dollars à des œuvres de charité

Donald Trump a été condamné le mois dernier par la Cour suprême de l'Etat de New York à verser 2 millions de dollars de dommages-intérêts pour avoir utilisé sa fondation comme instrument électoraliste.Le procureur de l'Etat de New York avait attaqué la fondation et ses administrateurs en juin 2016, six mois avant la victoire de Trump à la présidentielle, affirmant qu'il avait utilisé cette organisation et ses fonds à des fins électorales, non pour faire œuvre de charité.Bien que le président américain ait plusieurs fois assuré qu'il ne transigerait pas dans cette affaire, accusant les juges new yorkais de le harceler politiquement, il a bien conclu, ainsi que trois de ses enfants (Donald Jr, Ivanka et Eric) un accord amiable avec la procureure Letitia James pour mettre fin à la procédure, selon des documents versés au dossier. Trump était l'administrateur de la Fondation, dissoute en décembre 2018. Les trois enfants issus de son premier mariage, membres du conseil de direction de la fondation, étaient poursuivis, pour « conduite illégale récurrente ».L'enquête avait commencé en juin 2016 après des révélations du Washington Post qui mettait le doigt sur des paiements douteux, notamment 258 000 $ d'indemnités versées lors de transactions à l'amiable de Trump, sans aucun lien avec les activités caritatives. La justice new yorkaise s'était par exemple intéressée à un gala organisé en janvier 2016 à Des Moines dans l'Iowa.L'enquête a démontré que l'événement avait été géré par l'équipe de campagne de Trump. Un calendrier et une collusion qui avaient permis de lever 2,8 M$. Certes ils ont été versés à des associations de soutien aux anciens combattants, mais pour le procureur, cette démonstration publique de la générosité de Donald Trump était un argument plus politique qu'humanitaire. L'événement a été utilisé « pour renforcer la campagne électorale de Donald Trump » a ...