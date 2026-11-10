Trump n'envisage pas d'attaquer l'Iran pour l'heure, cite une demande de Doha

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran, à la suite de demandes en ce sens émanant de pays de la région, dont le Qatar, dont il recevait dans la journée le Premier ministre à la Maison blanche.

Au cours d'une brève interview téléphonique avec Reuters puis lors d'un point de presse à la Maison blanche, Donald Trump a également fait savoir qu'il entendait maintenir le blocus maritime de l'Iran.

Soulignant que les Etats-Unis étaient "parés au combat" et disposaient des "meilleurs équipements jamais produits", il a toutefois ajouté devant les journalistes ne pas penser qu'il y avait "une quelconque raison de s'en servir".

Le président américain a dit agir "à la demande de pays qui sont les voisins (de l'Iran)", citant spécifiquement le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït et d'autres qui sont favorables à ce que Washington ne lance pas de nouvelle offensive contre Téhéran.

Donald Trump s'est exprimé devant les journalistes à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahmane Al-Thani, au rôle d'intermédiaire dans les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, pour lesquelles les efforts se sont intensifiés ces derniers jours.

Plus de huit mois après avoir lancé au côté d'Israël une campagne militaire contre l'Iran, le chef de la Maison blanche, qui a subi la semaine dernière lors des élections de mi-mandat ("midterms") une débâcle qu'il a attribuée en partie à cette guerre, minimise désormais la perspective de nouvelles opérations militaires majeures, tout en se montrant réticent à accepter la proposition d'accord formulée par Téhéran.

Des représentants américains et régionaux disent ne pas croire à des avancées imminentes vers une issue au conflit.

Les Etats-Unis continuent de frapper l'Iran, avec des opérations présentées comme "défensives" contre l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, que Téhéran a de facto bloqué en réponse aux bombardements américano-israéliens en février dernier. L'Iran a pour sa part ciblé des pétroliers dans le Golfe et dans le détroit d'Ormuz.

Cheikh Mohammed ben Abdoulrahmane Al-Thani, qui est à la fois Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, rencontrait Donald Trump après s'être rendu la semaine dernière à Téhéran.

Il a décrit comme "positives" les discussions avec le président américain ainsi qu'avec le vice-président américain J.D. Vance. "Reconnaissant des discussions positives pour parvenir à un accord et ramener la paix dans la région", a-t-il écrit sur le réseau social X.

C'est également via cette plateforme que l'influent chef du Conseil iranien de sécurité, Mohsen Rezaeï, a en parallèle exhorté les Etats-Unis à "cesser de produire de fausses informations sur des pourparlers imaginaires". Il est "temps de se soumettre aux sept conditions formulées de manière répétée par l'Iran", a-t-il ajouté, en référence aux demandes de Téhéran dans le cadre de sa proposition d'accord avec Washington.

Parmi ces demandes figurent la levée du blocus maritime imposé par les Etats-Unis, la levée de certaines sanctions américaines visant l'Iran et une trêve dans les hostilités, avec en échange le déblocage du détroit d'Ormuz.

(Steve Holland à Washington, Yomna Ehab au Caire, Alexander Cornwell à Abou Dhabi; version française Jean Terzian)