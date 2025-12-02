 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump laisse entendre que son conseiller Kevin Hassett est favori pour présider la Fed
information fournie par AFP 02/12/2025 à 22:28

Kevin Hassett, le principal conseiller économique de Donald Trump, à Washington le 24 octobre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Kevin Hassett, le principal conseiller économique de Donald Trump, à Washington le 24 octobre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président américain Donald Trump a laissé entendre mardi que son conseiller économique Kevin Hassett était son favori pour prendre la tête de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale des Etats-Unis, à partir de l'an prochain.

"Je crois que le potentiel président de la Fed est là aussi (...) potentiel (...) je peux vous dire que c'est quelqu'un de respecté. Merci Kevin", a déclaré le chef de l'Etat au début d'un évènement à la Maison Blanche.

Son principal conseiller économique Kevin Hassett était dans la salle. Le sexagénaire était cité depuis plusieurs jours comme favori pour prendre la suite de Jerome Powell, quand le mandat de ce dernier prendra fin en mai.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell arrive pour une conférence de presse, à Washington le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell arrive pour une conférence de presse, à Washington le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a affirmé qu'il annoncerait "probablement en début d'année prochaine" le nom de la personne qu'il veut voir au sommet de la Réserve fédérale, la banque centrale la plus influente au monde, à laquelle il réclame sans cesse des taux d'intérêt plus bas.

"Nous avons probablement étudié dix (candidats) et il en reste un" en lice, a-t-il complété.

Il a aussi répété qu'il avait proposé le poste à son secrétaire au Trésor Scott Bessent mais que celui-ci "n'en veut pas".

Le choix de Donald Trump devra être validé par le Sénat à majorité républicaine.

L'exécutif planche depuis plusieurs mois sur cette nomination hautement sensible sur les plans politique et financier.

Le ministre Bessent avait affirmé la semaine dernière, à la télévision économique CNBC, qu'il y avait "de fortes chances que le président fasse une annonce avant Noël".

- Un autre conseiller à la Fed -

Docteur en économie, Kevin Hassett est un défenseur inlassable, dans les médias, des politiques de Donald Trump, qui a promis un "nouvel âge d'or" aux Américains, tout en chahutant entreprises et consommateurs en relevant fortement les taxes sur les produits importés.

Kevin Hassett et Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 5 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin Dietsch )

Kevin Hassett et Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 5 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin Dietsch )

Si sa loyauté à Donald Trump lui ouvre les portes de la Fed, Kevin Hassett devra convaincre le reste de la classe politique et les investisseurs qu'il ne laissera pas filer l'inflation et qu'il est en mesure de préserver l'indépendance d'une institution qu'il a contribué à éreinter ces derniers mois.

Si sa nomination est confirmée, le processus qui s'ouvrira au Sénat s'annonce houleux.

Les démocrates ont récemment tenté de faire barrage - en vain - à la nomination à la Fed d'un autre conseiller économique de Donald Trump, Stephen Miran, qu'ils ont décrit comme un "laquais" du président.

Devenu gouverneur en septembre, Stephen Miran plaide pour des baisses de taux très fortes, se distinguant nettement des autres responsables.

Le mandat de Jerome Powell prend fin en mai.

Donald Trump a tenté en vain d'accélérer son départ, en multipliant insultes et récriminations à l'égard de celui qu'il avait propulsé au sommet de la Réserve fédérale au cours de son premier mandat à la Maison Blanche.

Depuis, le chef d'Etat dit regretter amèrement ce choix, la Fed maintenant les taux d'intérêt à un niveau trop élevé à son goût.

Banques centrales
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un macaque rhésus dans le centre de primatologie du CNRS le 6 novembre 2025, à Rousset dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )
    Les Etats-Unis veulent limiter l'utilisation de singes par la recherche
    information fournie par AFP 02.12.2025 22:55 

    L'Agence américaine du médicament (FDA) a annoncé mardi qu'elle voulait limiter les expérimentations menées sur des singes pour tester certains traitements, dans le cadre d'efforts de l'administration Trump pour restreindre l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street parvient à rebondir et termine en hausse
    information fournie par AFP 02.12.2025 22:32 

    La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, alors que les valeurs de la technologie et des cryptomonnaies ont repris des couleurs, les investisseurs attendant dans le même temps des nouvelles sur le front macroéconomique. Le Dow Jones a avancé de 0,39%, l'indice ... Lire la suite

  • Les joueuses françaises fêtent leur médaille de bronze après avoir remporté la 3e place de la Ligue des nations aux dépens de la Suède, le 2 décembre 2025 à Stockholm ( TT NEWS AGENCY / Jonas EKSTROMER )
    Ligue des nations: les Bleues accrochent la 3e place, malgré un nul en Suède
    information fournie par AFP 02.12.2025 22:15 

    Les Bleues ont accroché la 3e place de la Ligue des nations après leur match nul (2-2 après prolongation) mardi à Stockholm et grâce à leur victoire du match aller à Reims (2-1). Cela a été difficile et les Bleues ont bien failli enchaîner une nouvelle déception. ... Lire la suite

  • Des policiers américains sécurisent une zone après une attaque contre des militaires de la Garde nationale, le 26 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le suspect de l'attentat contre deux militaires à Washington plaide non coupable
    information fournie par AFP 02.12.2025 22:14 

    L'auteur présumé de l'attentat à Washington contre deux militaires de la Garde nationale, dont une est décédée, a plaidé mardi non coupable des chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, depuis son lit d'hôpital. Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans, blessé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank