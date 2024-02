Trump fixé sur son procès dans l'affaire des paiements à une actrice porno

Donald Trump est attendu au tribunal de New York pour être fixé sur la date de son procès pénal dans l'affaire des paiements pour taire une relation présumée avec une actrice porno ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Donald Trump est attendu jeudi au tribunal de New York pour être fixé sur la date de son procès pénal dans l'affaire des paiements pour taire une relation présumée avec une actrice porno, le premier qui va bousculer sa campagne pour revenir à la Maison Blanche.

Si le juge Juan Merchan rejette un dernier recours des avocats du magnat républicain et fixe le début du procès au 25 mars comme prévu, il ouvrira la voie au premier procès pénal de l'histoire contre un ancien président des Etats-Unis.

Pour l'instant, les nombreuses affaires judiciaires de Donald Trump n'ont pas entamé son crédit auprès de la base des militants républicains et il a remporté haut la main les deux premières primaires de son parti pour l'investiture à la présidentielle de novembre, dans les Etats de l'Iowa et du New Hampshire.

Donald Trump a prévu d'assister à l'audience à 09H30 (14H30 GMT) devant le juge Merchan, a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats, Steve Sadow.

- Fraudes comptables -

Le favori des républicains a profité de chacune de ses venues dans les prétoires pour se dépeindre, sans preuves, en victime de machinations judiciaires orchestrées par des procureurs et des juges à la solde du camp démocrate. Et ses ennuis en justice lui ont permis de lever des millions de dollars auprès des militants.

L'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, le 16 avril 2018 à New York ( AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ )

Si le juge rejette le recours de Donald Trump, âgé de 77 ans, il devra comparaître devant un jury pour 34 fraudes comptables liées à des paiements pour étouffer des affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de novembre 2016 qu'il a remportée.

Concrètement, le 45e président des Etats-Unis est accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour dissimuler notamment le versement de 130.000 dollars à une star du X, Stormy Daniels, juste avant la présidentielle, pour qu'elle se taise sur une relation présumée en 2006. L'homme d'affaires républicain, qui était déjà marié avec Melania Trump, a réfuté toute relation avec l'actrice, de son vrai nom Stephanie Clifford.

- Dossier fragile -

Un éventuel procès, prévu devant la justice de l'Etat de New York, ne serait pas le plus conséquent des ennuis judiciaires de Donald Trump et des observateurs jugent le dossier fragile.

Chronologie des échéances politiques et judiciaires de Donald Trump en 2024 ( AFP / Gal ROMA )

Il est également poursuivi devant la justice fédérale et celle de l'Etat de Géorgie pour ses tentatives présumées illicites de renverser le résultat de la présidentielle de 2020 remportée par le président Joe Biden.

Le procès fédéral à Washington devait démarrer le 4 mars mais a été reporté le temps de statuer sur une éventuelle immunité pénale de l'ancien président.

En Géorgie, une audience est également prévue jeudi après que la procureure chargée d'instruire le dossier a admis avoir entretenu une relation amoureuse avec un juriste qu'elle a engagé sur cette affaire, une cause suffisante, aux yeux des avocats de Donald Trump, pour que les poursuites soient abandonnées.

Cette nouvelle semaine judiciaire pour l'ancien président pourrait se poursuivre vendredi, si, comme l'a confirmé une source proche du dossier à l'AFP, le juge Arthur Engoron rend son jugement dans un procès civil où Donald Trump est accusé d'avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers dans les années 2010 pour séduire les banques.