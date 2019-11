Trump et Xi brouillent les messages sur un potentiel accord commercial

Le président chinois Xi Jinping (2e D), le vice-Premier ministre chinois Liu He (G), ancien ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger (2e G), et l'ancien secrétaire du Trésor américain Henry Paulson (D) lors du "New Economy Forum", conférence organisée par le groupe de médias Bloomberg, à Pékin le 22 novembre 2019 ( POOL / JASON LEE )