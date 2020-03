13 421 tweets ! C'est le nombre de posts émis sur le réseau social par Donald Trump, depuis son élection. En trois ans de présidence, cela représente 300 par mois en moyenne, une dizaine par jour. Depuis la procédure d'impeachment lancée contre lui à l'automne 2019, la machine à tweetter s'est emballée, atteignant un pic moyen de 35 messages quotidiens ! Si bien que même lorsqu'il s'abstient, Trump fait, pour cette raison, la une des journaux pendant 24 heures? Ses 47 millions de followers sont passés depuis son investiture à 68, le positionnant dans le top 10 des personnalités les plus suivies au monde. Chacun de ses messages donne lieu à 1 000 commentaires en moyenne. Accro aux messages en 280 signes, le président des États-Unis a battu son record personnel le 12 décembre avec 123 tweets en 24 heures, soit « le jour des discussions sur la mise en accusation pour abus de pouvoir dans l'une des commissions du Congrès », précise Guillaume Debré, chef du service News de TF1. Le journaliste signe un ouvrage rétrospectif et analytique de cette « rage digitale », trois années de gouvernance à coups de tweet dans : Je twitte donc je suis, paru chez Fayard.Le Point : Comment commence cette histoire d'amour entre Trump et Twitter ?Guillaume Debré : Lorsqu'il était présentateur d'une émission télévisée à succès, Trump ne tweettait pas. Et puis il a commencé à avoir des idées politiques en contestant Obama. Le nombre...