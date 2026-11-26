Trump et Rutte appellent la Russie à éviter toute action susceptible d'aggraver la guerre en Ukraine

La Russie devrait éviter toute action susceptible d'aggraver la guerre en Ukraine, ont dit mercredi le président américain, Donald Trump, et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans un communiqué commun.

"Nous avons discuté de l'importance pour la Russie d'éviter toute action qui aggraverait, de manière intentionnelle ou pas, la guerre, et la nécessité de parvenir à une résolution pacifique du conflit dès que possible", indique le communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan a estimé qu'il était normal que les grandes puissances nucléaires se rencontre, alors que Donald Trump a rencontré la semaine dernière en Chine les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping.

Mark Rutte a rencontré Donald Trump en Floride pour une réunion lors de laquelle les deux hommes ont également abordé la guerre en Iran.

Donald Trump et Mark Rutte ont également discuté de l'augmentation des dépenses en matière de défense, et d'investissements aux Etats-Unis et à travers l'Otan, selon le communiqué.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)