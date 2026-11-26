Trump et Rutte appellent la Russie à éviter toute action susceptible d'aggraver la guerre en Ukraine

Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN

WASHINGTON, 25 novembre (Reuters) - La ‌Russie devrait éviter toute action susceptible ​d'aggraver la guerre en Ukraine, ont dit mercredi le président américain, Donald Trump, et ​le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans un ​communiqué commun.

"Nous avons discuté ⁠de l'importance pour la Russie d'éviter ‌toute action qui aggraverait, de manière intentionnelle ou pas, la guerre, ​et la ‌nécessité de parvenir à une résolution ⁠pacifique du conflit dès que possible", indique le communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan ⁠a estimé ‌qu'il était normal que les grandes ⁠puissances nucléaires se rencontre, alors que ‌Donald Trump a rencontré la ⁠semaine dernière en Chine les présidents ⁠russe et ‌chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping.

Mark Rutte ​a rencontré Donald ‌Trump en Floride pour une réunion lors de laquelle les ​deux hommes ont également abordé la guerre en Iran.

Donald Trump ⁠et Mark Rutte ont également discuté de l'augmentation des dépenses en matière de défense, et d'investissements aux Etats-Unis et à travers l'Otan, selon le communiqué.

(Kanishka Singh; version française ​Camille Raynaud)