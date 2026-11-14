Trump et Poutine rêvent d'un "nouveau Yalta" que Xi Jinping hésite à organiser

Les trois dirigeants qui rêvent de dominer le monde pourraient se réunir la semaine prochaine à Pékin pour discuter des grands sujets d'actualité, des guerres en Ukraine et en Iran aux armes nucléaires en passant par l'intelligence artificielle, même s'il y a peu de chance que cela débouche sur un accord d'envergure.

Les tractations en vue de cet éventuel sommet entre les présidents américain Donald Trump, chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine n'ont pas permis pour le moment de dégager un ordre du jour ni un format de discussions, selon deux sources proches du dossier.

Mais une rencontre est bien prévue dans la ville chinoise de Shenzhen, où les trois hommes participeront la semaine prochaine au forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ont-elles ajouté.

Les trois dirigeants arrivent avec des objectifs très différents.

Vladimir Poutine y voit une opportunité de conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine aux conditions fixées par la Russie. Donald Trump — dont l'autorité a été ébranlée par la défaite cuisante du parti républicain aux élections de mi-mandat — y voit lui un moyen d'inscrire son nom dans l'Histoire en promouvant un accord tripartite sur le contrôle des armes nucléaires.

Pour Xi Jinping, en revanche, il semble y avoir davantage à perdre qu'à gagner dans une telle rencontre au sommet.

Le dirigeant chinois se méfie des improvisations permanentes de Donald Trump et les ambitions du président américain en matière de contrôle des armements se heurte aux intérêts de Pékin, qui possède bien moins de têtes nucléaires que les États-Unis ou la Russie.

"C'est un sujet que les Chinois détestent", a déclaré Edgard Kagan, qui était en charge du dossier à la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden et qui travaille aujourd'hui pour le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

"Je pense qu'il est juste de dire que les Chinois ne veulent pas de discussions sur le contrôle des armements avec les États-Unis. Et ils veulent encore moins en avoir avec les États-Unis et la Russie, car cela suggérerait qu'ils acceptent l'idée selon laquelle ils sont désormais une grande puissance nucléaire qui devrait être soumise aux mêmes restrictions que les deux autres", a-t-il ajouté.

MOSCOU VEUT REVENIR À LA TABLE DES GRANDS

Pour les pays qui ne sont pas à la table des négociations, notamment l'Ukraine et Taïwan, l'idée que les grandes puissances se réunissent pour régenter les affaires du monde provoque une grande inquiétude, même si les précédentes initiatives de ce genre de Donald Trump - que ce soit vis-à-vis de la Russie ou de la Corée du Nord - n'ont guère produit de résultats concrets.

"Nous ne nous attendons pas à parvenir à un quelconque accord" sur le nucléaire, a reconnu un haut responsable de l'administration Trump, tout en disant souhaiter que "la Chine se mobilise" sur le sujet.

Pékin s'est jusqu'à présent montrée peu diserte sur cet éventuelle rencontre au sommet. "La Chine est en contact avec les parties concernées", s'est contenté de déclarer vendredi un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington.

La réunion a suscité des comparaisons, notamment en Russie, avec la conférence de Yalta de 1945 entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, qui avait défini des sphères d'influence, posé les bases de l'ordre international d'après-guerre et était devenue le symbole des accords entre grandes puissances imposés aux petits pays.

Pour les nationalistes russes, la perspective d'un nouveau Yalta suscite l'enthousiasme, car ils espèrent y voir les prémices de la fin de la guerre en Ukraine aux conditions dictées par Moscou.

Le simple fait qu'une telle réunion ait lieu redonnerait à la Russie le statut de superpuissance aux côtés de la Chine et des États-Unis, affirment-ils.

"Cela montre qui compte dans le monde : nous, la Chine et l'Occident", a déclaré cette semaine l'idéologue nationaliste russe Alexandre Douguine à Radio Spoutnik. "C'est profondément symbolique — c'est la confirmation d'un monde multipolaire que l'Occident refuse de reconnaître."

La situation est délicate pour la Chine, qui n'avait pas été invitée en 1945 et qui s'efforce de se présenter comme la défenseuse des intérêts des petits pays.

UN HÔTE RÉTICENT

La proposition de Donald Trump d'organiser des pourparlers sur le nucléaire est vouée à l'échec, selon des universitaires chinois interrogés par Reuters. La Russie et les États-Unis possèdent chacun plus de 5.000 ogives nucléaires, tandis que la Chine en compte environ 500, bien qu'elle s'emploie à développer rapidement son arsenal.

Pékin s'est également opposée à ce que la guerre en Ukraine soit inscrite à l'ordre du jour d'une rencontre trilatérale, selon une source informée et un diplomate européen, s'exprimant tous deux sous couvert d'anonymat.

Un responsable américain a déclaré vendredi que Donald Trump n'entendait pas davantage aborder cette question, une réunion tripartite ne constituant pas selon lui un cadre approprié pour le faire.

"Des suggestions sont échangées concernant un ordre du jour éventuel," a éludé la semaine dernière le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Quoi qu'il en soit, cette rencontre sera certainement intéressante. Et, bien sûr, elle retiendra l'attention du monde entier."

C'est également ce qu'espère Donald Trump.

Alors qu'il devra composer à partir de début janvier avec un Congrès contrôlé par les démocrates, il pourrait chercher à briller davantage sur la scène internationale.

"Le président cherchera sans aucun doute à profiter de ce voyage pour réaffirmer son leadership et son autorité, démontrer ses capacités d'homme d'État et se mettre en valeur sur la scène internationale," a déclaré Kurt Tong, ancien responsable du Département d'État, aujourd'hui associé du cabinet de conseil Asia Group.

(Trevor Hunnicutt à Washington, Mei Mei Chu à Pékin et Andrew Osborn à Moscou ; version française Tangi Salaün)