TRUMP ET MACRON D'ACCORD POUR UNE RÉUNION DU G7 EN PERSONNE ET DANS UN PROCHE AVENIR, SELON LA MAISON BLANCHE WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump et Emmanuel Macron sont convenus jeudi lors d'un entretien téléphonique que les dirigeants des pays du G7 devraient se rencontrer en personne et dans un proche avenir, rapporte la Maison blanche. Les présidents américain et français ont également discuté des progrès dans la lutte contre la pandémie de coronarivus et de la reprise de l'économie, dont des pans entiers ont été mis à l'arrêt. Emmanuel Macron avait fait savoir la semaine dernière qu'il était prêt à se rendre aux Etats-Unis en juin pour assister à un sommet du G7, si les conditions sanitaires le permettent. Donald Trump avait déclaré le même jour qu'il pourrait finalement accueillir un sommet du G7 à Camp David, près de Washington. (Eric Beech; version française Henri-Pierre André)

