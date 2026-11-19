Trump estime que sa rencontre prévue avec Xi et Poutine est déjà "une victoire"

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que la réunion trilatérale lors de laquelle il s'entretiendra avec ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, était déjà une "victoire", avant même la tenue de l'événement.

La rencontre sans précédent entre les dirigeants des trois premières puissances nucléaires, prévue en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, ne devrait toutefois pas déboucher sur un accord d'importance, disent les analystes.

D onald Trump a rencontré Vladimir Poutine en marge de la réunion trilatérale, décrivant le président russe comme un "ami".

Dans une interview accordée plus tôt à Fox News, Donald Trump a souligné le faste déployé pour son arrivée en Chine. Xi Jinping l'a en effet accueilli en personne mercredi à l'aéroport de Shenzhen, un geste rare de la part du président chinois envers un dirigeant étranger.

"C'est un grand président, l'un des plus grands présidents de Chine, et il ne s'est jamais déplacé à l'aéroport pour accueillir qui que ce soit", a dit Donald Trump.

"Et ce n'est pas tout: la pompe, la beauté, le faste, les milliers de personnes, les jeunes enfants, les soldats, tout ça. C'était une marque de grand respect, et je l'apprécie beaucoup. C'est une grande victoire pour nous. C'est aussi une grande victoire pour la Chine."

Donald Trump est arrivé mercredi dans le sud de la Chine après que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont prononcé des discours à l'ouverture du sommet de l'Apec.

Xi Jinping a notamment appelé à cette occasion à soutenir ce qu'il a décrit comme un "commerce libre et ouvert", présentant Pékin comme un partenaire fiable sur la scène internationale.

DISCUSSIONS SUR LES ARMES NUCLÉAIRES

Donald Trump a brièvement rencontré mercredi Vladimir Poutine, avec qui il a échangé une poignée de main, mais l'agence de presse russe Interfax a rapporté qu'ils n'avaient pas eu de "conversation substantielle".

Le locataire de la Maison blanche a insisté pour que le contrôle des armes nucléaires soit l'une des questions centrales du sommet.

"Ils se dépêchent de fabriquer des armes nucléaires et j'aimerais vraiment qu'ils ne le fassent pas", a dit Donald Trump au sujet de la Chine.

"Mais lorsqu'ils me regardent et me disent: 'D'accord, on va le faire, mais êtes-vous prêt à réduire votre arsenal nucléaire de 2.000 ogives?', c'est difficile pour moi. C'est difficile, et c'est sans doute difficile pour eux aussi."

Avant la réunion trilatérale, Donald Trump doit participer à un déjeuner en compagnie de Xi Jinping lors duquel il pourrait avoir l'occasion de jauger de la solidité de la trêve commerciale conclue plus tôt ce mois-ci.

Des responsables américains ont déclaré que Donald Trump ne devrait pas soulever la question de la guerre en Ukraine lors de la réunion trilatérale. Le locataire de la Maison blanche a toutefois laissé entendre qu'il pourrait aborder le sujet.

Donald Trump a dit à Fox News qu'il ne demanderait pas l'aide de Moscou ou de Pékin pour mettre fin à la guerre en Iran.

"Nous n'avons pas besoin d'aide", a-t-il affirmé. "Nous avons vaincu leur marine, nous avons vaincu leur armée de l'air, et nous avons vaincu leurs défenses anti-aériennes."

VOIR AUSSI:

LE POINT sur le sommet de l'Apec et les rencontres diplomatiques attendues à Shenzhen ( Full story )

(Avec Liz Lee à Shenzhen, Mei Mei Chu à Pékin, Farah Master à Hong Kong, David Brunnstrom à Washington, Daniel Trotta à Los Angeles et Jekaterīna Golubkova à Tokyo, rédigé par Jarrett Renshaw et Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)