Trump est-il toujours le chef des républicains? Réponse avec la nouvelle saison électorale

Dix-huit mois après avoir quitté la Maison Blanche, Donald Trump a-t-il encore le pouvoir de faire et défaire les élections aux Etats-Unis? L'influence politique de l'ex-président sera évaluée lors d'une série de primaires républicaines tout au long du mois de mai.

Une dizaine d'Etats américains, à commencer par l'Ohio mardi, organisent durant le mois de mai des primaires pour déterminer quel sera leur candidat républicain pour les "midterms", les élections législatives de mi-mandat, prévues en novembre.

Ces scrutins permettront de sonder l'âme du parti républicain, où se joue une bataille particulièrement âpre entre différents candidats de la droite dure.

Nombre d'entre eux se sont lancés les pires invectives pour décrocher l'attention et le soutien officiel de Donald Trump.

Signe de la mainmise qu'il détient encore sur le parti républicain, le nom de l'ancien président passe en boucle sur les spots publicitaires électoraux de la Pennsylvanie à la Géorgie, en passant par l'Alabama ou la Caroline du Nord.

Et gare à qui ne prête pas allégeance à Donald Trump.

Author J.D. Vance was endorsed by former president Donald Trump over a slew of more popular rivals ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )