Trump en quête du soutien «extraordinaire» des chrétiens évangéliques

« Je suis convaincu que Dieu est de notre côté ». Donald Trump, n'y est pas allé par quatre chemins, vendredi, pour séduire son auditoire. Le président américain a tenu un meeting en Floride, à Miami, à destination des chrétiens évangéliques, dont le vote est crucial pour sa réélection en novembre.Immigration, avortement... Le chef d'Etat a passé en revue des thèmes chers aux évangéliques. « Vous vous souvenez ? Les chiffres étaient extraordinaires », a-t-il lancé pour rappeler le vote évangélique qui s'était majoritairement porté sur son nom en 2016. « Tous les candidats démocrates qui briguent la présidence essayent de punir les croyants », a-t-il dit, se posant en défenseur de la liberté religieuse et dénonçant des programmes « antireligieux et socialistes ».La première famille religieuse aux Etats-UnisLe soutien à Trump des évangéliques blancs reste, pour l'heure, très solide. Selon l'organisme Public Religion Research Institute (PRRI), 77 % d'entre eux approuvent le travail du milliardaire républicain à la Maison Blanche, le siège de la présidence. L'écrasante majorité d'entre eux (98 %) sont opposés à sa destitution, actuellement en débat au parlement. Alors qu'ils représentent un quart des Américains, soit la première famille religieuse américaine, devant les catholiques et les protestants traditionnels, leur soutien électoral est d'autant plus crucial pour Trump.Pendant son mandat, il leur a d'ailleurs donné d'importants gages, nommant un juge conservateur à la cour suprême, la plus haute instance juridique américaine. Plusieurs Etats ont pris des mesures défavorables à l'interruption volontaire de grossesse. Le but serait, à terme, d'aboutir à un renversement de la jurisprudence en vigueur depuis 1973 qui a légalisé l'avortement.« Il est passionné, oh Dieu ! »Malgré cela, un éditorial au vitriol publié juste avant Noël par un magazine évangélique, « ...