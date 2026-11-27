Trump dit que Poutine est le bienvenu au G20 s'il le souhaite

Le président américain Donald Trump a dit jeudi aux journalistes qu'il ne savait pas si son homologue russe Vladimir Poutine participerait au sommet du G20 qui se déroulera le mois prochain en Floride, ajoutant qu'il serait le bienvenu s'il souhaitait y assister.

"S'il veut venir, il est évident qu'il le peut", a dit Donald Trump. "Si la décision m'appartenait, j'aimerais qu'il vienne."

Donald Trump a déclaré que certaines personnes n'aimeraient pas voir Vladimir Poutine lors du sommet prévu les 14 et 15 décembre et qu'il n'était pas sûr que le chef du Kremlin lui-même souhaite participer à l'événement.

Le Kremlin a dit jeudi qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à une participation de Vladimir Poutine au sommet.

(Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)