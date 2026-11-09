Trump dit qu'il rencontrera probablement Xi et Poutine lors du sommet de l'Apec

(Actualisé tout du long avec déclaration, précisions)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il rencontrerait probablement ses homologues chinois et russe en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu la semaine prochaine en Chine, pour une réunion trilatérale qui, a-t-il ajouté, serait "intéressante".

S'exprimant devant les journalistes en Floride avant de monter à bord de l'avion présidentiel Air Force One pour rentrer à Washington, il a dit penser que "l'une des réunions" dans le cadre du sommet de l'Apec, les 18 et 19 novembre à Shenzhen, "sera avec le président Poutine et le président Xi".

"Cela va être intéressant", a poursuivi Donald Trump. "Beaucoup de sujets vont être discutés, dont la dénucléarisation, mais nous parlerons de plein de choses. Nous tentons de mettre fin à la guerre en Iran".

Le président américain avait déclaré en octobre être disposé à mener des négociations trilatérales avec Pékin et Moscou sur le contrôle des armes, avec pour priorité, avait-il ajouté, la dénucléarisation.

Citant des sources au fait de la question, le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que le président russe Vladimir Poutine avait proposé la tenue d'un sommet avec les présidents américain et chinois pour négocier un accord destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine, avec des conditions favorables à la Russie.

Dans une interview diffusée dimanche soir par la chaîne américaine CBS, lors de son émission hebdomadaire "60 Minutes", Donald Trump a dit de nouveau penser qu'un accord était proche pour mettre fin à la guerre entre Kyiv et Moscou. En découlera une Ukraine "aux contours un peu différents", a-t-il ajouté, sans davantage de précisions.

La Russie réclame de longue date que l'Ukraine retire ses troupes de la région du Donbass, dans l'Est ukrainien, ce que Kyiv refuse, ne voulant céder aucun territoire à Moscou.

(David Lawder, Costas Pitas et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)