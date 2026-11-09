Trump dit qu'il rencontrera probablement Xi et Poutine lors du sommet de l'Apec

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il rencontrerait probablement ses homologues chinois et russe en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu la semaine prochaine en Chine, pour une rencontre trilatérale qui, a-t-il ajouté, serait "intéressante".

Beaucoup de sujets pourraient être discutés, a ajouté le chef de la Maison blanche devant les journalistes, citant la dénucléarisation de l'Iran et la fin de leur guerre.

Le Wall Street Journal a rapporté en octobre que le président russe Vladimir Poutine avait proposé la tenue d'un sommet avec les présidents américain et chinois pour négocier un accord destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine, avec des conditions favorables à la Russie.

Cette idée avait été soulevée par Vladimir Poutine lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec Donald Trump le 9 octobre dernier - une discussion lors de laquelle les deux dirigeants sont convenus d'un accord sur des livraisons de diesel -, avait déclaré au journal un ancien officier des services russes du renseignement, informé de la question.

(David Lawder, Costas Pitas et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)