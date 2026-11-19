Les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) réunis pour une photo de groupe le 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine ( POOL / Greg Baker )

Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont réunis jeudi en Chine pour un sommet que le président américain a présenté comme historique mais qui laisse craindre, dans une période de crises multiples, des arrangements entre grandes puissances aux dépens d'autres acteurs internationaux comme l'Ukraine.

"Nous sommes véritablement en train d'écrire l'Histoire", a déclaré M. Trump à l'ouverture de cette rencontre dans une résidence au cadre verdoyant de Shenzhen, une technopole du sud de la Chine qui a accueilli mercredi et jeudi les dirigeants des 21 pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

"La rencontre, pour la première fois dans l'Histoire, des dirigeants chinois, russe et américain revêt une portée fondatrice", a renchéri M. Xi, estimant que les trois hommes devaient "préserver ensemble la paix mondiale", selon la télévision d'État.

Les présidents, qui avaient pris place à bonne distance l'un de l'autre autour d'une vaste table sombre d'environ quatre mètres de diamètre, ont promis de "préserver la stabilité" internationale dans une "déclaration de paix" mentionnée par un média chinois et le Kremlin à l'issue de leurs entretiens qui ont duré à peu près 1h20.

M. Trump avait souligné dans les déclarations liminaires devant des journalistes qu'il discuterait de la guerre en Ukraine avec ses homologues et estimé que les trois puissances se trouvaient dans une "position unique" pour réduire le nombre des armes nucléaires dans le monde.

"Nos pays ont de nombreux intérêts communs dans le règlement de conflits régionaux, y compris, bien sûr, du conflit en Ukraine", a dit M. Poutine.

Les trois dirigeants ont rivalisé de déclarations d'intention générales sur la paix, la nécessité d'éviter une guerre nucléaire par "tous les moyens possibles" (M. Xi) ou la sécurité alimentaire (M. Poutine). Depuis mercredi, ils ont multiplié les démonstrations de bonne entente.

Le format et la teneur de cette rencontre sans précédent sont restés obscurs jusqu'au dernier moment.

Nouveau Yalta

Elle a suscité des parallèles avec la conférence de Yalta en 1945 à laquelle ont participé les dirigeants américain, britannique et soviétique de l'époque et qui avait jeté les bases de la domination soviétique sur l'Europe de l'Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide.

Pour la Chine, elle constitue une occasion de se poser en acteur incontournable des grandes affaires mondiales. Donald Trump cherche, pour sa part, à faire oublier par des gains diplomatiques la défaite de son camp aux élections de mi-mandat américaines.

M. Poutine, quant à lui, peut montrer l'image d'une Russie accueillie en égale par les deux grandes puissances mondiales malgré des sanctions économiques occidentales qu'il a jugées mercredi inefficaces et appartenant "au passé".

Pour la première fois depuis l'offensive russe en Ukraine de février 2022, Vladimir Poutine s'est retrouvé mercredi soir et jeudi matin sur la photo de famille d'un important événement diplomatique en présence de dirigeants occidentaux au-delà des États-Unis (Canada, Australie, Japon).

Ses entretiens avec son homologue américain jeudi avant le sommet tripartite ont aussi été sa première rencontre substantielle avec lui depuis le sommet d'août 2025 en Alaska, qui n'avait pas donné lieu à des avancées majeures.

M. Trump n'a pas été avare d'expressions d'amitié avec MM. Poutine et Xi. Il a qualifié d'"ami" le président russe avec lequel il entretient "une excellente relation depuis de nombreuses années".

Concernant son hôte chinois, "le président Xi et moi avons noué une relation personnelle exceptionnelle", a-t-il assuré. M. Xi était lui-même allé l'accueillir à sa descente d'avion mercredi, ce qu'aucun leader chinois n'avait fait avant lui avec un dirigeant étranger depuis des décennies.

"Rien"

Le sommet s'est déroulé à un moment où l'offensive russe en Ukraine approche du cap des cinq ans, sans perspective de règlement rapide.

"Nous cherchons tous deux à apporter notre aide dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je souhaite qu'elle prenne fin, et je crois vraiment parler au nom de nous deux sur ce point", a dit M. Trump au cours d'une rencontre bilatérale avec M. Xi. La Chine a toujours proclamé sa neutralité dans ce conflit.

Ce sont les Européens, inquiets du rapprochement entre MM. Trump et Poutine, qui se retrouvent absents.

Ils ont obtenu d'être inclus dans des pourparlers engagés entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine et les deux émissaires de la Maison Blanche sont attendus jeudi à une rencontre des alliés de Kiev, à Berlin.

"Ces trois dirigeants ne s'entendent sur rien, et donc il ne va rien sortir de cette réunion-là", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur la radio RTL.

Autre observatrice attentive, l'île de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, aura noté les propos attribués par les médias d'Etat à M. Xi et selon lesquels M. Trump devait "continuer à faire" ce qu'il faut pour éviter les "turbulences".

Donald Trump est enlisé dans la guerre contre l'Iran, avec ses retombées sur les approvisionnements en pétrole et les prix à travers le monde.

Contrôle de l'IA

Les tensions commerciales persistent en dépit d'une trêve conclue en octobre 2025 entre Washington et Pékin mais qui expire en janvier 2027. Chine et Etats-Unis restent engagés dans une intense compétition stratégique et technologique. Les progrès de l'intelligence artificielle (IA) suscitent autant d'attentes que d'inquiétudes internationales.

Au cours de la séance plénière des dirigeants de l'Apec en matinée, M. Trump a réaffirmé son opposition à "toute forme de réglementation mondialiste" de l'IA. Xi Jinping a réaffirmé que l'IA devait rester "toujours sous contrôle humain" et a souhaité que Chine et Etats-Unis coopèrent à cette fin.

Interrogé plus tôt sur ce qu'il escomptait du sommet trilatéral du jour, M. Trump a dit à la chaîne de télévision Fox News avoir "déjà le grand titre" médiatique attendu, avec l'accueil en grande pompe que lui a réservé la veille son homologue chinois.

"C'est une grande victoire pour nous. C'est une grande victoire pour la Chine aussi", a dit le président américain, au risque de conforter les soupçons selon lesquels il recherche un effet d'image plus que de la substance. Il a quitté dans la soirée la Chine.