Trump dit avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela en raison de la coopération du pays sud-américain.

"Les Etats-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble, en particulier en ce qui concerne la reconstruction dans une forme plus importante et moderne de leur infrastructure pétrolière et gazière", a-t-il écrit sur X.

"En raison de cette coopération, j'ai annulé la deuxième vague d'attaques prévue qui ne semble pas être nécessaire."

Donald Trump ajoute qu'au moins 100 milliards de dollars (85,90 milliards d'euros) seront investis au Venezuela par les grandes compagnies pétrolières américaines dont il doit rencontrer dans la journée les dirigeants à la Maison blanche.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)