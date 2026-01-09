 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dit avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 10:46

(.)

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela en raison de la coopération du pays sud-américain.

"Les Etats-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble, en particulier en ce qui concerne la reconstruction dans une forme plus importante et moderne de leur infrastructure pétrolière et gazière", a-t-il écrit sur X.

"En raison de cette coopération, j'ai annulé la deuxième vague d'attaques prévue qui ne semble pas être nécessaire."

Donald Trump ajoute qu'au moins 100 milliards de dollars (85,90 milliards d'euros) seront investis au Venezuela par les grandes compagnies pétrolières américaines dont il doit rencontrer dans la journée les dirigeants à la Maison blanche.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Donald Trump
Venezuela
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank