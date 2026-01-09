Trump devrait rencontrer l'opposante vénézuélienne Machado la semaine prochaine aux USA

Le président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi soir lors d'une interview sur la chaîne de télévision Fox News que la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado se rendrait à Washington la semaine prochaine et qu'il la rencontrerait à cette occasion.

Il a effectué ces commentaires cinq jours après avoir annoncé la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine à Caracas, dont des experts juridiques ont mis en doute la légalité. Visé par des accusations de narcoterrorisme, qu'il rejette, le président vénézuélien déchu a été présenté en début de semaine devant la justice américaine.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de précisions sur cette rencontre, qui serait la première entre Donald Trump et Maria Corina Machado.

Visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée par le gouvernement de Nicolas Maduro, qu'elle a bravée le mois dernier pour se rendre à Oslo dans la foulée de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix qui lui a été décerné, Maria Corina Machado vit dans la clandestinité. Après la capture de Maduro, elle a exprimé son intention de revenir au Venezuela, sans révéler le lieu où elle se trouvait.

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne a également dit vouloir accélérer la transition dans le pays avec la tenue d'élections libres, une perspective toutefois douchée par Donald Trump, qui semble notamment se satisfaire que des loyalistes de Nicolas Maduro assurent l'intérim à Caracas.

Alors qu'il a écarté l'hypothèse de la tenue de nouvelles élections au Venezuela à court terme, le président américain a déclaré dans une interview donnée mercredi New York Times que la supervision par Washington du pays d'Amérique latine pourrait durer "bien plus longtemps" qu'un an.

Donald Trump a réitéré sa position jeudi soir sur Fox News. "Nous devons rebâtir (le Venezuela)", a-t-il déclaré. "Ils ne pourraient pas avoir une élection. Ils ne sauraient même pas comment faire, dans l'immédiat".

Interrogé sur une potentielle rencontre avec Maria Corina Machado, il a dit avoir été informé que cette dernière allait venir aux Etats-Unis la semaine prochaine. "J'ai hâte de lui dire bonjour", a-t-il ajouté sur Fox News.

Maria Corina Machado et Donald Trump ne se sont plus entretenus depuis le 10 octobre dernier, jour de l'attribution du prix Nobel de la paix, a déclaré plus tôt cette semaine l'opposante vénézuélienne.

Le président américain a jugé mardi que celle-ci ne bénéficiait "ni de soutien, ni de respect" au Venezuela.

