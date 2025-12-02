Trump désignera le prochain président de la Fed "probablement" début 2026

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell arrive pour une conférence de presse, à Washington le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'il annoncerait "probablement en début d'année prochaine" le nom de la personne qu'il souhaite voir succéder à Jerome Powell à tête de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale des Etats-Unis.

"Nous annoncerons probablement en début d'année prochaine qui pourra devenir le nouveau président de la Fed", a déclaré M. Trump en conseil des ministres.

Il a aussi répété qu'il avait proposé le poste à son secrétaire au Trésor Scott Bessent mais que celui-ci "n'en veut pas".

Le choix de Donald Trump devra être validé par le Sénat à majorité républicaine.

La mention d'une annonce en 2026 semble constituer un nouveau report de cette nomination stratégique, sur laquelle l'exécutif planche depuis plusieurs mois.

Le ministre Bessent avait affirmé la semaine dernière, à la télévision économique CNBC, qu'il y avait "de fortes chances que le président fasse une annonce avant Noël".

Kevin Hassett, le principal conseiller économique de Donald Trump, à Washington le 24 octobre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Et M. Trump a dit dimanche à la presse qu'il savait déjà qui il allait désigner, sans plus de précisions.

"Nous avons probablement étudié dix (candidats) et il en reste un" en lice, a-t-il complété mardi.

Son principal conseiller économique, Kevin Hassett, fait actuellement figure de favori.

Si sa loyauté à Donald Trump lui ouvre les portes de la Fed, le docteur en économie devra convaincre le reste de la classe politique et les investisseurs qu'il ne laissera pas filer l'inflation et qu'il est mesure de préserver l'indépendance d'une institution qu'il a contribué à éreinter ces derniers mois.

Le mandat de Jerome Powell prend fin en mai.

Donald Trump a tenté en vain d'accélérer son départ, en multipliant insultes et récriminations à l'égard de celui qu'il avait propulsé au sommet de la Réserve fédérale au cours de son premier mandat à la Maison Blanche.

Depuis, le chef d'Etat dit regretter amèrement ce choix, la Fed maintenant les taux d'intérêt à un niveau trop élevé à son goût.