TRUMP DÉNONCE L'APPARITION DE "BULLETINS-SURPRISE" DANS CERTAINS ETATS WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a de nouveau mis en cause le déroulement de l'élection présidentielle, jugeant "étrange" que son avance dans certains Etats ait selon lui soudainement fondue avec l'apparition de "bulletins surprise". "Hier soir, je menais, souvent solidement, dans de nombreux Etats clés, presque tous dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie à mesure que des bulletins de vote surprise étaient comptabilisés. TRÈS ÉTRANGE. Les 'sondeurs' se sont complètement et historiquement trompés", a tweeté mercredi le président sortant. Twitter a ensuite assorti son message d'un avertissement, pour signaler sa nature discutable et potentiellement trompeuse. Selon la directrice de campagne de Joe Biden, le candidat démocrate est en passe de remporter l'élection et devrait avoir les 270 délégués nécessaires dans la journée. (Bureau de Washington, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

