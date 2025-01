Trump aux portes du pouvoir, pour la seconde fois

Le président élu Donald Trump dépose une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière militaire d'Arlington (Virginie), proche de Washington, le 19 janvier 2021. ( AFP / Jim WATSON )

A la veille de prêter serment, Donald Trump a débuté sa journée de dimanche par un moment de recueillement, tandis que, du Moyen-Orient à Tiktok, son retour au pouvoir agite déjà l'actualité internationale.

Le républicain de 78 ans, 45ème président des Etats-Unis (2017-2021) et qui deviendra lundi le 47ème, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière d'Arlington.

Le futur vice-président J.D. Vance s'est lui aussi avancé, sur une vaste dalle mouillée par une pluie fine, pour mettre en place une grande couronne de fleurs blanches, rouges et bleues.

Donald Trump, quelques heures avant de devenir formellement le commandant en chef de la plus puissante armée du monde, a porté sa main droite gantée de noir à sa tempe pour faire un salut militaire pendant que retentissait la sonnerie aux morts, sous un ciel bas et gris.

Ce cimetière militaire proche de Washington accueille les dépouilles des héros de guerre américains. L'ancien président John F. Kennedy y repose.

- "Âge d'or" -

Lundi, dans le discours suivant sa prestation de serment,"vous entendrez le président Trump dire que nous entrons dans un âge d'or pour l'Amérique", a dit dimanche sa future porte-parole, Karoline Leavitt.

Selon elle, Donald Trump évoquera une promesse centrale de campagne, à savoir mettre fin à ce qu'elle a qualifié d'"invasion" du pays par des migrants en situation irrégulière. L'équipe du président élu a indiqué que des arrestations devraient avoir lieu dans tout le pays dès mardi.

Après des feux d'artifices samedi dans son golf privé de Virginie, à côté de la capitale américaine, Donald Trump a passé la nuit comme le veut l'usage dans une résidence toute proche de la Maison Blanche, Blair House.

L'ancien promoteur immobilier et homme d'affaires, auquel la Constitution interdit de faire plus de deux mandats, goûtera encore une fois dimanche à une ambiance de campagne et l'adulation de ses partisans.

- Meeting -

Il apparaîtra devant eux pour un meeting dans une grande salle de Washington.

Avant même que Donald Trump ne redevienne président, à midi précise heure de Washington lundi, et ne prête serment au Capitole, son retour au pouvoir suscite déjà des remous planétaires.

Le réseau social TikTok a ainsi rétabli dimanche l'accès à son application aux Etats-Unis, quelques heures seulement après l'avoir suspendu pour se conformer à une loi votée au Congrès, donnant au républicain une victoire politique.

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le groupe a remercié le président élu d'avoir assuré aux fournisseurs d'accès à internet et boutiques d'applications qu'ils échapperaient aux lourdes pénalités prévues par la loi.

Sur la scène internationale, le républicain n'a pas attendu de revenir à la Maison Blanche pour peser sur les grandes crises du moment.

Son futur conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, a affirmé dimanche sur CNN que le Hamas "ne gouvernerait plus jamais à Gaza".

- MLK -

Les conseillers de Donald Trump ont participé activement aux négociations qui ont permis un accord de cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans le territoire palestinien.

En vertu de cet accord, le Hamas a libéré dimanche trois otages.

"Il revient maintenant à la prochaine administration de contribuer à mettre en oeuvre cet accord. J'étais satisfait que nos équipes aient parlé d'une seule voix dans les derniers jours", a dit le président sortant Joe Biden dimanche.

Le démocrate de 82 ans a choisi de placer sa dernière journée à la tête des Etats-Unis sous le signe de la lutte pour les droits civiques et contre le racisme.

En Caroline du Sud, un Etat qui a joué un rôle décisif dans sa campagne victorieuse en 2020, il a rendu hommage aux combats menés par Martin Luther King.

Plus tôt, il avait annoncé ses dernières mesures de grâce présidentielle. L'un des bénéficiaires, à titre posthume, est le Jamaïcain Marcus Garvey, un militant noir des droits civiques, et une figure centrale du mouvement rastafari.